Pimec defensa la millora dels polígons industrials per reforçar l’activitat empresarial a Girona
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha mantingut reunions amb representants institucionals i empreses del territori
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha visitat aquest dijous les comarques gironines en una jornada centrada en la situació dels polígons industrials i en els reptes del teixit empresarial del territori. Durant la visita, s’ha reunit amb representants institucionals, empresaris i responsables d’equipaments formatius per abordar qüestions com les infraestructures, l’associacionisme empresarial i la manca de personal qualificat.
La jornada ha començat a Fornells de la Selva amb una reunió a l’Ajuntament amb l’alcaldessa, Sònia Gràcia, membres del consistori i representants de l’associació del polígon industrial del municipi. A la trobada també hi han participat el president de Pimec Girona, Pere Cornellà; el vicepresident de l’entitat, Miquel Camps, i el director gerent de Pimec, David Giménez.
Durant la reunió, Pimec i el consistori han coincidit a assenyalar la necessitat de reforçar l’associacionisme als polígons industrials per millorar la interlocució amb les administracions i facilitar projectes compartits. També han posat sobre la taula la certificació Q de Polígon de Qualitat com una eina per detectar mancances i ordenar millores.
En aquest context, Cañete ha afirmat que “els polígons industrials han de ser espais plenament competitius, amb serveis i infraestructures de qualitat, si volem que les pimes puguin créixer i generar més activitat econòmica al territori”.
Després de la reunió institucional, la delegació ha visitat l’empresa AD Bosch. Durant la visita, els responsables de la companyia han exposat la seva activitat en la distribució de recanvis per a l’automoció i el desplegament d’un nou centre logístic de 12.000 metres quadrats amb processos automatitzats. La trobada ha servit per abordar l’impacte de la modernització tecnològica i de la logística en l’activitat industrial i les dificultats que poden tenir les petites i mitjanes empreses a l’hora d’afrontar aquests canvis.
La jornada també ha inclòs una visita a l’Escola del Metall de Girona, un centre de formació vinculat a les necessitats de la indústria. Segons Pimec, el centre registra una inserció laboral del 100% de l’alumnat. Durant la visita, Cornellà ha assegurat que l’escola “és un exemple clar de com el mateix teixit professional dona resposta a una de les principals problemàtiques del sector, la manca de professionals qualificats”, i ha afegit que “cal impulsar aquest model de col·laboració entre empresa i formació perquè connecta directament les necessitats reals de la indústria amb la preparació del talent”.
La visita ha acabat amb un dinar de treball amb el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident, Pau Presas. Segons ha informat Pimec, durant la trobada s’han compartit reflexions sobre la situació econòmica del territori i sobre la necessitat de mantenir la col·laboració entre administracions i sector empresarial. Entre els assumptes tractats, hi ha tornat a aparèixer la promoció de l’associacionisme als polígons i l’impuls de la certificació Q de Polígon de Qualitat a les comarques gironines.
