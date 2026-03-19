La restauració independent redefineix el futur d’Espanya
Els premis Restaurante con Esencia d’American Express celebren la quarta edició consolidant el paper estratègic dels petits establiments en l’economia, la cohesió social i la projecció internacional del país
Alberto Zamora
La gastronomia a Espanya ha deixat de ser un mer acompanyant del viatge per transformar-se en el cor. En un escenari global on el viatger busca autenticitat, el sector hoteler nacional ha sabut evolucionar cap a un model basat en el valor afegit, la sostenibilitat i l’arrelament al territori. Espanya, que es va situar com la segona destinació turística mundial el 2025 segons ONU Turisme, troba als seus fogons un dels seus avantatges competitius més grans. No obstant, darrere de les grans xifres i les estrelles que acaparen titulars, hi ha un teixit vital que sosté la identitat dels nostres barris i ciutats: la restauració independent.
Aquests establiments, sovint negocis familiars o projectes d’emprenedoria local, són molt més que llocs on menjar, i reflecteixen, a més, una diversitat que es tradueix en una riquesa i dinamisme del panorama gastronòmic del país. En aquest context, American Express reafirma el seu compromís amb el sector a través de la IV edició dels premis Restaurante con Esencia, una iniciativa que des del seu naixement el 2022 ja ha reconegut el talent de 57 restauradors a tot el país.
Un ecosistema d’innovació i compromís
El panorama actual de l’hostaleria a Europa està marcat per un full de ruta clara: digitalització, respecte al producte de proximitat i gestió responsable. La restauració independent espanyola no només s’ha adaptat a aquesta evolució, sinó que lidera el canvi des de la base. Els guardons d’American Express posen el focus precisament en aquesta «essència»: aquells projectes que, sense perdre de vista l’excel·lència culinària, generen un impacte positiu i tangible en el seu entorn econòmic i social.
Julia López, vicepresidenta i directora general de l’àrea d’Establiments d’American Express per a Europa continental, destaca la importància d’aquest teixit: «Els restaurants independents són molt més que espais gastronòmics: són motors econòmics que generen ocupació, dinamitzen barris i mantenen viva la identitat de les nostres ciutats». Segons López, reconèixer la seva tasca és també una aposta per un model turístic de qualitat que atrau perfils internacionals d’alt valor, els que veuen en la gastronomia local una connexió directa amb la cultura del destí.
El mapa del talent independent
L’edició d’aquest any ha distingit dotze establiments – quatre guanyadors i vuit finalistes – repartits per tota la geografia espanyola. La selecció reflecteix la diversitat d’un sector que brilla tant en grans pols d’atracció com Madrid, Barcelona, Màlaga o Mallorca, com en entorns rurals que lluiten contra la desestacionalització.
A través de categories com Essència Innovadora, es premia els qui reinterpreten la tradició des d’una mirada contemporània. D’altra banda, la categoria Essència Sostenible distingeix aquells projectes que integren la traçabilitat de les matèries primeres i la gestió eficient de recursos en el seu ADN diari. En aquesta ocasió, noms com Tapán Barcelona, Dexcaro a Dénia, The Rebel Pigs a València i el restaurant Versátil a Càceres han encapçalat una llista que demostra que el talent no entén de codis postals.
El jurat, compost per figures de la talla del xef Rafa Zafra, Emilio Gallego (Hostaleria d’Espanya) i la periodista Amaya García Ortiz de Jocano, ha tingut la tasca d’avaluar projectes que equilibren la tècnica amb la rendibilitat i el propòsit social.
Aliats de la resiliència
Per a American Express, aquests premis no són un esdeveniment aïllat, sinó part d’una estratègia integral de recolzament al petit comerç i l’hostaleria. Al dotar de visibilitat aquests restaurants, la companyia ajuda a enfortir un ecosistema que s’enfronta a reptes constants, des de la professionalització fins a la competitivitat internacional.
Com conclou Julia López, «recolzar aquests restaurants és reforçar l’ecosistema econòmic i turístic de cada territori». En un moment de transformació per al sector, els premis Restaurante con Esencia es consoliden com una plataforma fonamental perquè l’emprenedoria gastronòmica independent guanyi el reconeixement i l’estabilitat necessaris per continuar sent l’ànima de les nostres taules.
Guardons Premis Restaurant amb Essència Innovadora
Reconeix restaurants que reinterpreten la tradició des d’una mirada contemporània, combinant tècnica, identitat i una proposta capaç d’oferir una experiència diferencial al comensal.
Tapán Barcelona, guanyador en el tram de tiquet mitjà inferior a 50€.
Dexcaro (Dénia), guanyador en el tram superior a 50€.
Restaurants finalistes:
Vandal Palma (Mallorca)
B de Bocata (Barcelona)
Mama Pizza (Cala Ratjada, Mallorca)
Alfonso X El Sabio (Cazorla, Jaén)
Guardons Premis Restaurant amb Essència Sostenible
Establiments que integren pràctiques responsables en el seu projecte, des de la selecció del producte fins a la gestió diària del restaurant, amb especial atenció al producte de proximitat, la traçabilitat de les matèries primeres, una gestió responsable dels recursos o la tradició familiar.
The Rebel Pigs (València), guanyador en el tram de tiquet mitjà inferior a 50€.
Restaurante Versátil (Zarza de Granadilla, Càceres), guanyador en el tram superior a 50€.
Restaurants finalistes:
Bar del Pòsit (Cambrils)
D La Lobita (Navaleno, Sòria)
D Vapor Gastronòmic (Terrassa)
D Arcano Restaurant (Barcelona)
