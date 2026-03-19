El que diu la llei a Espanya si una botiga t’obliga a pagar en efectiu o et posa un mínim amb targeta: tot dependrà d’aquest petit detall
La legislació espanyola assegura que els comerços han d’informar de manera clara si no accepten algun mètode de pagament
Oriol García Dot
Cada dia hi ha més gent que fa els seus pagaments de manera electrònica. L’efectiu, tot i que continua tenint molta importància, ha caigut davant dels pagaments amb targetes de crèdit, transferències bancàries i Bizum. Però realment, ¿què diu la llei a Espanya sobre acceptar només una d’aquestes formes de pagament?
David Jiménez, advocat i economista, en una publicació del seu compte d’Instagram, parla de si és legal aquesta situació. Jiménez explica: "Segur que t’ha passat com a mi: vas a comprar alguna cosa en alguna botiga o en alguna cafeteria i et diuen: 'el pagament mínim amb targeta és de 10 euros'. ¿És això legal?".
La resposta és simple: "No hi ha cap llei que ho prohibeixi, però hi ha un detall molt important. Han de tenir cartells visibles perquè, abans de fer la compra, el client sàpiga que hi ha una part del pagament que és obligatòria fer-la en efectiu. Així ho estableix la Llei General del Consumidor i el Banco de España**".
L’advocat de TikTok
Xavi Abat és conegut a les xarxes com el #elabogadodetiktok. És una figura molt coneguda a les xarxes per donar resposta a tota mena de qüestions legals del dia a dia. En aquest cas, va pujar al seu perfil un vídeo explicant aquesta situació.
En la publicació, explica que, si l’import a pagar és inferior a 30 euros, el local està en el seu dret de reclamar el pagament només en efectiu. En cas que l’import sigui superior a 30 euros, el local estarà obligat a oferir una alternativa al pagament en efectiu.
El detall important, com també comenta David Jiménez, és que haurà d’existir un cartell d’avís perquè el client sàpiga les possibilitats de pagament i decideixi si consumir a l’establiment.
Tota la normativa que esmenta Xavi Abat queda recollida en el Real Decreto 19/2018 de serveis de pago.
A més d’això, Xavi també explica que és completament il·legal que les empreses posin preus diferents per a la gent que paga en efectiu i per a la gent que decideix pagar amb targeta bancària. Això queda recollit en el Real Decret-llei 8/2014: "Es prohibeix expressament que les empreses beneficiàries del pagament traslladin qualsevol mena de despesa o quotes addicionals per la utilització de la targeta de dèbit o de crèdit".
Normatives a favor de l’efectiu
En alguns negocis, però, no només existeix un problema amb els pagaments amb targeta, sinó també amb el pagament en efectiu. En el Real Decret-llei 24/2021, es va incloure una normativa que impedeix negar-se a acceptar efectiu. "És una infracció en matèria de defensa dels consumidors i usuaris la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal", assegura el document publicat pel BOE.
I dins dels pagaments en efectiu, tampoc és legal negar-se a acceptar bitllets de 100, 200 i 500 euros, tal com estableix la normativa del Banco de España. Tanmateix, la mateixa entitat financera dicta que, "en cas de sospitar que un bitllet o moneda sigui fals, [...] no acceptis un bitllet o moneda sospitós i explica que no estàs segur que sigui autèntic". Per tant, com diu la dita, "feta la llei, feta la trampa".
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge