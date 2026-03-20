Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
La província tornarà a tenir una presència destacada en el gran aparador del sector, que celebra el 50è aniversari amb més de 3.300 companyies
Girona tornarà a tenir una presència rellevant a Alimentaria+Hostelco 2026, una de les grans cites professionals del sector de l’alimentació, la beguda, la restauració i l’equipament per a l’hostaleria. Segons la informació facilitada a Diari de Girona per l’organització del saló, 52 empreses de la província participaran en el certamen, que se celebrarà del 23 al 26 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
La representació gironina inclou grans grups industrials, empreses familiars, elaboradors especialitzats i firmes amb una llarga trajectòria exportadora. A la llista hi apareixen noms coneguts del teixit econòmic del territori com Noel, Frit Ravich, Friselva, Liquats Vegetals, Costa Brava Mediterranean Foods, Xocolates Torras, La Fageda, Aigua Sant Aniol o Galetes Trias, però també moltes altres companyies que aprofitaran la fira per fer negoci, presentar novetats, reforçar contactes i obrir mercats.
Les empreses gironines que participaran a Alimentaria+Hostelco 2026
Aquest és el llistat de les 52 empreses gironines que participaran a la fira, segons l'organització:
- Aigua Sant Aniol
- Agrienergia
- Aliments Onyar
- Anela Fruits
- Anxoves Callol Serrats - l’Escala
- Anxoves de l’Escala
- Aquamarina Costa Brava
- Ànec de l’Empordà
- Cal Vigatà
- Can Bech
- Batallé
- Càrniques Illas Juli
- Charito Food Service
- XocolatesTorras
- Colomer - DCO - Copa Meats
- Comercial CBG
- Comercial Masoliver
- Costa Brava Mediterranean Foods
- Covica Empordà
- Cuinats Jotri / Degusta
- Ecobasics Bio
- El Abanico
- Embotits Vilanova
- Embutidos Sarquella
- Font-Sans
- Frecarn
- Friselva
- Friusa
- Frit Ravich
- Galetes Trias
- GB Artesanos Gastronómicos
- Gerio
- Grup Roca
- Hijos de J. Casaponsa
- Inpanasa
- La Selva
- Kab & Kab
- La Fageda
- Liderou
- Liquats Vegetals
- Llàgrimes del Canigó
- Mas Guri
- Mooma
- Noel Alimentaria
- Pa Artesà Olot
- Cafès Cornellà
- Pirinat
- Porxas
- Promolac
- Reixach
- The Oddity Supplements
- Valent
La presència d’aquestes empreses no és menor. La indústria alimentària continua sent un dels principals motors de la demarcació i un dels sectors amb més pes dins l’activitat exportadora. Durant el 2025, l’alimentació va concentrar 3.634,2 milions d’euros en exportacions, una xifra que equival a prop del 42% del total de les vendes gironines a l’exterior. Dins d’aquest gran bloc, els productes carnis van sumar 192,39 milions d’euros.
La participació gironina, a més, s’emmarca dins una presència catalana especialment destacada. En total, unes 220 empreses catalanes seran a l’edició d’enguany de la fira, i 94 ho faran agrupades sota el paraigua de Prodeca dins l’Espai Catalunya, en el que suposa el màxim històric d’empreses coordinades per aquest organisme públic. La presència catalana es repartirà entre els salons Lands of Spain, Intercarn i Interlact, i també tindrà com a punt de trobada el Catalonia HUB, l’espai institucional de la Generalitat, que acollirà ponències, demostracions gastronòmiques i activitats de networking durant els quatre dies del certamen.
50è aniversari
L’edició d’enguany serà, a més, especialment simbòlica perquè el saló commemora el seu 50è aniversari. Alimentaria va néixer el 1976 com el primer gran certamen professional de l’Estat dedicat exclusivament a la indústria alimentària i, mig segle després, continua consolidada com una de les cites de referència del sector. Segons les previsions de l’organització, la fira reunirà més de 3.300 empreses de 70 països, ocuparà 100.000 metres quadrats repartits en set pavellons i preveu superar els 110.000 visitants professionals.
El caràcter internacional serà un dels grans trets d’aquesta edició. L’organització ha convidat 1.500 grans compradors i importadors de 100 països i també 1.200 compradors estatals, amb la previsió de superar les 14.500 reunions de negoci. L’objectiu és que el saló continuï funcionant com una gran plataforma per dinamitzar negoci, generar contactes i obrir noves oportunitats comercials tant per a grans corporacions com per a pimes i empreses familiars.
Una altra de les grans apostes serà la innovació. L’espai The Alimentaria Hub tornarà a actuar com a centre de coneixement, tendències i debat sectorial, mentre que Innoval reunirà centenars de novetats de producte vinculades a nous hàbits de consum, sostenibilitat, salut i valor afegit. La fira també comptarà amb un espai per a startups i projectes disruptius, incloent-hi solucions vinculades a la intel·ligència artificial aplicada a la nutrició personalitzada.
També hi guanyarà protagonisme el canal Horeca, una de les grans potes del certamen. El bloc de foodservice i equipament ocuparà 20.000 metres quadrats i reunirà més de 600 empreses, en una edició que vol reforçar la connexió entre la indústria alimentària, la restauració i l’hostaleria. En paral·lel, Intercarn tornarà a ser l’àrea més gran del saló, amb 350 empreses i 15.000 metres quadrats, una dada especialment rellevant per a Girona tenint en compte el pes que la indústria càrnia té a la demarcació.
Subscriu-te per seguir llegint
