Com estalviar en combustible? Repsol augmenta els seus descomptes fins a 40 cèntims per litre
Repsol és la primera companyia a anunciar un pla de descomptes per a clients, avançant-se a les mesures del govern i a l’operació sortida de Setmana Santa.
L’empresa busca ajudar els seus clients i reforçar el seu compromís amb aquells que confien diàriament en la seva xarxa de gasolineres. Repsol ha apostat per un model de descomptes directe i d’aplicació immediata en un entorn d’increment de preus provocat pel fort augment de les cotitzacions internacionals de la gasolina i el gasoil a causa del conflicte a l’Orient Mitjà.
Entre el 21 de març i el 6 d’abril, la companyia duplicarà els descomptes en carburants als clients de Waylet, la seva aplicació gratuïta de fidelització i pagament, líder en mobilitat a Espanya amb més de 10 milions d’usuaris. Durant aquest període, i coincidint amb els desplaçaments de Setmana Santa, els conductors que repostin en qualsevol de les seves més de 3.300 estacions de servei i paguin amb Waylet podran obtenir estalvis de fins a 40 cèntims per litre, en funció de les energies que cada client tingui contractades.
Tots els usuaris de Waylet podran acumular 10 cèntims per litre en saldo. Si tenen contractada la llum amb Repsol, l’estalvi ascendeix a 20 cèntims per litre. En el cas que comptin amb altres energies contractades amb la companyia o productes com assegurances de cotxe o llar, el descompte arribarà a un estalvi total de 40 cèntims.
El programa Plans Energia, que integra solucions de combustible, electricitat, calefacció, solar i mobilitat elèctrica, permet als clients acumular estalvi en els seus consums energètics des de la comoditat de comptar amb un únic proveïdor per a totes les seves necessitats d’energia.
Avantatges per a professionals del transport: 5 cèntims addicionals amb Solred
El compromís de Repsol també s’estén al sector del transport, clau per a l’activitat econòmica del país. Els autònoms i transportistes que utilitzin Solred, la targeta professional amb més de 250.000 clients i 2 milions de targetes actives, rebran un descompte addicional de 5 cèntims per litre, acumulable a les bonificacions habituals.
Aquesta mesura suposa un reforç directe per a un dels col·lectius més exposats a l’encariment del combustible i se suma als avantatges que Solred ja proporciona en la gestió i control de la despesa en carburant.
Repsol torna a ser la primera companyia del sector a activar descomptes extraordinaris, repetint la iniciativa que ja va desplegar el 2022 durant la crisi derivada de la invasió russa d’Ucraïna.
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques de Girona
- Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
- Necrològiques del 20 de març de 2026