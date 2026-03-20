El govern espanyol rebaixa al 10% l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas
A més, garanteix el subministrament d'electricitat, gas i aigua per als consumidors vulnerables
El govern espanyol ha aprovat la rebaixa del 21% al 10% de l'IVA per tots els carburants, l'electricitat i el gas. Es tracta d'una de les mesures que l'executiu inclourà en el decret anticrisi que presentarà aquest divendres a la Moncloa per a fer front a l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol també ha acordat suspendre temporalment l'impost especial sobre el valor de la producció elèctrica i rebaixar el de generació elèctrica per intentar contenir els preus. Així mateix, el paquet de mesures inclou bonificacions pels peatges elèctrics, ajudes a les indústries electrointensives i la rebaixa de l'IVA a adquisicions i importacions intracomunitàries d'energia elèctrica.
En matèria de lluita contra la pobresa energètica, l'executiu ha aprovat descomptes reforçats al bo social elèctric del 42,5% en el consumidor vulnerable i del 57,5% en el vulnerable sever. També ha acordat la garantia de subministrament d'electricitat gas i aigua per consumidors vulnerables i el bo social tèrmic.
Tot i que Sumar i altres socis havien demanat incloure mesures d'habitatge, com la moratòria antidesnonaments o la pròrroga dels contractes de lloguer, en aquests moments no consta que aquestes formin part del decret.
Pel que fa a altres mesures econòmiques, el decret no inclou limitacions de preus dels carburants, però sí que habilita la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CMNC) a recollir informació de distribuïdors de carburants i vigilar el mercat de preus.
Pel que fa a les ajudes al sector agrari, el govern espanyol ha donat llum verda a una ajuda extraordinària i temporal de 20 cèntims per litre del preu del gasoil agrari. En matèria laboral, l'executiu ha inclòs una mesura que prohibeix acomiadar a les empreses que rebin ajudes per aquesta crisi.
