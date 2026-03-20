Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
La declaració conjunta amb fills o parella pot rebaixar l'impost, sempre que es compleixin els requisits de convivència i ingressos per ser elegibles
Ricardo Castelló
Comença el compte enrere per fer la regularització de la renda, que s’ha de presentar obligatòriament cada any amb l’objectiu d’actualitzar la situació fiscal anual amb l’Agència Tributària, calculant si el contribuent ha de pagar més impostos o bé rebre una devolució després d’ajustar els ingressos i les retencions de l’any anterior.
5 despeses que es poden desgravar a la Renda 2026
Deducció per declaració conjunta amb fills
Si vius amb la teva filla i en tens la pàtria potestat, pots optar per fer una declaració conjunta per obtenir un tipus impositiu més baix. Això és beneficiós sobretot quan la filla depèn econòmicament dels pares. El requisit principal és que la filla visqui amb tu i estigui al teu càrrec, tot i que hi ha límits d’ingressos per poder aplicar aquesta deducció.
Deducció per lloguer de l’habitatge habitual
En algunes localitats d’Espanya, es pot deduir una part del lloguer de l’habitatge habitual, sempre que es compleixin determinats requisits. Per beneficiar-te d’aquesta deducció, has de ser el titular del contracte d’arrendament i el lloguer ha de correspondre a un habitatge considerat habitual.
Deducció per declaració conjunta amb la parella
Si vius amb la teva parella i tots dos no teniu ingressos elevats, podeu optar per fer la declaració conjunta, cosa que pot generar una deducció. Els requisits són que tots dos visqueu sota el mateix sostre i que sigueu considerats contribuents fiscals conjunts, independentment de si esteu casats o teniu una relació de convivència registrada.
Deducció per maternitat
Aquesta deducció està pensada per alleugerir la càrrega fiscal de les mares que han tingut un fill o n’han adoptat un, i s’adreça a mares treballadores. Els requisits són clars: has d’estar treballant i ser mare d’un fill que no hagi complert els 3 anys. Cal tenir en compte que les quantitats poden variar segons la comunitat autònoma.
Deducció per despeses mèdiques
Es poden deduir les despeses mèdiques que no estiguin cobertes pel sistema públic de salut o la Seguretat Social. Ara bé, aquesta deducció té alguns límits en funció dels ingressos del contribuent.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes