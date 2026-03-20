El "lloguer exprés" creix a Girona: el 36% dels pisos es lloguen en menys d'un dia, igual que a Barcelona
La dada creix set punts en un any, tot i que encara queda per sota d’altres registres a la ciutat
Girona i Barcelona comparteixen el percentatge més alt de pisos de lloguer que desapareixen del mercat en menys de 24 hores. Segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista, el 36% dels habitatges que es van llogar a la ciutat de Girona durant el quart trimestre del 2025 no van arribar a estar ni a un dia anunciats.
La capital gironina encapçala així el rànquing estatal juntament amb Barcelona, totes dues amb aquest 36%. Després hi apareixen ciutats com Vitòria, que es queda en el 30%. Lugo, amb el 26%, i Palma, Cadis, Guadalajara i Sòria, totes amb un 25%.
La dada de Girona supera àmpliament la mitjana espanyola, que se situa en el 15%. A la província de Girona el fenomen també és rellevant, tot i que amb una incidència menor. A les comarques gironines el 19% dels habitatges llogats durant el quart trimestre del 2025 van trobar llogater en menys de 24 hores.
L’estudi constata, a més, que l'anomenat "lloguer exprés" ha crescut respecte a un any enrere a la capital gironina. En el quart trimestre del 2024, el percentatge era del 29%, de manera que ara la xifra puja set punts. Tot i això, el registre actual encara queda per sota d’altres valors recents: segons un informe anterior del mateix portal, durant el tercer trimestre del 2024 fins al 48% dels pisos que es van llogar a Girona no van estar ni un dia al mercat.
Altres mercats
A la resta de grans mercats, la incidència més alta d’aquest tipus de lloguer es dona a la ciutat de Sevilla, amb el 16% dels habitatges llogats en menys de 24 hores. Al darrere hi ha València i Madrid, que comparteixen una taxa de l’11%, i finalment Màlaga (8%) i Alacant (7%). Ceuta, Cuenca, Pontevedra i Terol són les úniques ciutats on aquest fenomen no es va donar durant el quart trimestre, mentre que a Ourense, Ciudad Real i Càceres tot just va representar el 4%.
El rànquing de províncies amb més habitatges llogats en menys de 24 hores és similar al de les capitals, amb Barcelona al capdavant (30%), seguida d’Àlaba (29%), Terol (29%) i Burgos i Guipúscoa (27% en tots dos casos). Per sobre del 20% també hi ha les províncies de Biscaia, Guadalajara i Huelva (22% en les tres), Palència (21%) i Sòria i Las Palmas (20% en tots dos casos). A la Comunitat de Madrid, la taxa es va quedar en el 13%. En canvi, Cuenca és l’única província sense cap cas d’aquest tipus de lloguer (0%), seguida d’Àvila i Ourense, que comparteixen un 5%.
