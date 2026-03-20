El "lloguer exprés" creix a Girona: el 36% dels pisos es lloguen en menys d'un dia, igual que a Barcelona

La dada creix set punts en un any, tot i que encara queda per sota d’altres registres a la ciutat

Un aparador d'una immobiliària a Girona / Marc Martí

Joel Lozano

Girona

Girona i Barcelona comparteixen el percentatge més alt de pisos de lloguer que desapareixen del mercat en menys de 24 hores. Segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista, el 36% dels habitatges que es van llogar a la ciutat de Girona durant el quart trimestre del 2025 no van arribar a estar ni a un dia anunciats.

La capital gironina encapçala així el rànquing estatal juntament amb Barcelona, totes dues amb aquest 36%. Després hi apareixen ciutats com Vitòria, que es queda en el 30%. Lugo, amb el 26%, i Palma, Cadis, Guadalajara i Sòria, totes amb un 25%.

La dada de Girona supera àmpliament la mitjana espanyola, que se situa en el 15%. A la província de Girona el fenomen també és rellevant, tot i que amb una incidència menor. A les comarques gironines el 19% dels habitatges llogats durant el quart trimestre del 2025 van trobar llogater en menys de 24 hores.

L’estudi constata, a més, que l'anomenat "lloguer exprés" ha crescut respecte a un any enrere a la capital gironina. En el quart trimestre del 2024, el percentatge era del 29%, de manera que ara la xifra puja set punts. Tot i això, el registre actual encara queda per sota d’altres valors recents: segons un informe anterior del mateix portal, durant el tercer trimestre del 2024 fins al 48% dels pisos que es van llogar a Girona no van estar ni un dia al mercat.

Altres mercats

A la resta de grans mercats, la incidència més alta d’aquest tipus de lloguer es dona a la ciutat de Sevilla, amb el 16% dels habitatges llogats en menys de 24 hores. Al darrere hi ha València i Madrid, que comparteixen una taxa de l’11%, i finalment Màlaga (8%) i Alacant (7%). Ceuta, Cuenca, Pontevedra i Terol són les úniques ciutats on aquest fenomen no es va donar durant el quart trimestre, mentre que a Ourense, Ciudad Real i Càceres tot just va representar el 4%.

Notícies relacionades i més

El rànquing de províncies amb més habitatges llogats en menys de 24 hores és similar al de les capitals, amb Barcelona al capdavant (30%), seguida d’Àlaba (29%), Terol (29%) i Burgos i Guipúscoa (27% en tots dos casos). Per sobre del 20% també hi ha les províncies de Biscaia, Guadalajara i Huelva (22% en les tres), Palència (21%) i Sòria i Las Palmas (20% en tots dos casos). A la Comunitat de Madrid, la taxa es va quedar en el 13%. En canvi, Cuenca és l’única província sense cap cas d’aquest tipus de lloguer (0%), seguida d’Àvila i Ourense, que comparteixen un 5%.

  1. Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
  2. Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
  3. Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
  4. Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
  5. Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
  6. Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes
  7. La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
  8. El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines

El Govern rebaixa al 10% l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas

Un accident amb un cotxe bolcat talla l'AP-7 a Biure

Els docents col·lapsen el trànsit a Barcelona i altres punts de la xarxa viària de Catalunya

Rescaten un home ferit després de caure dins d'un pou a Flaçà

Un home resulta ferit en un incendi en una casa de Vall-llobrega

Identifiquen a Catalunya tres casos d'una malaltia minoritària transmesa per un donant de semen

Les imatges del cinquè dia de vaga dels docents

