Un pis nou a Girona és fins a un 31% més car que un habitatge de segona mà
Tot i l’encariment sostingut, el valor de l’obra nova contínua lluny dels màxims de la bombolla immobiliària
L’obra nova s’encareix a Girona i s’allunya del preu de l'habitatge de segona mà. Segons un informe de la taxadora Tinsa, el preu mitjà de l’obra nova a la província se situa en 2.442 euros per metre quadrat, un 5% més que un any enrere i un 31% per sobre del valor mitjà de l'habitatge de segona mà. L’estudi també assenyala que l’esforç teòric de compra ja puja fins al 37% de la renda disponible d'una llar mitjana, per damunt del llindar del 35% que es considera raonable.
A la ciutat de Girona, la tensió és encara més visible en l’evolució dels preus. El valor mitjà de l’obra nova arriba als 2.728 euros per metre quadrat, amb un increment interanual del 8,5%, mentre que la diferència respecte de la segona mà és del 26%. En el cas de la capital, l’esforç de compra es queda en el 36% dels ingressos, també per sobre del llindar que l’informe fixa com a assumible per a una llar mitjana.
La segona capital catalana més cara
Aquestes xifres situen Girona com la segona capital catalana més cara per comprar habitatge nou, només per darrere de Barcelona. Segons la mateixa taula de Tinsa, Tarragona capital registra un valor mitjà de 2.640 euros per metre quadrat i Lleida, de 1.975. En paral·lel, la pujada anual de la ciutat de Girona, del 8,5%, també supera la de Barcelona capital, que és del 6,5%.
En clau provincial, Girona també se situa per sobre de la mitjana catalana en ritme d’encariment. Catalunya va tancar el 2025 amb una pujada del 3,6% en obra nova, mentre que a la demarcació gironina l’augment va ser del 5%. Tot i això, el creixement queda per sota del que es va registrar a Tarragona, on l’alça va arribar al 12%, i per sobre del de Barcelona, amb un 2,7%, i Lleida, amb un 0,8%.
L’informe també dibuixa una altra lectura rellevant: malgrat l’encariment sostingut, Girona encara segueix lluny dels màxims de la bombolla immobiliària. A la província, el valor de l’obra nova contínua un 30% per sota dels pics del 2007 si es descompta l’efecte de la inflació, i a Girona capital la distància és del 38%. És a dir, els preus pugen amb força, però el mercat encara no ha tornat als registres previs a la crisi financera si es mira el valor real dels habitatges.
Per a Tinsa, al darrere d’aquesta pressió hi ha un patró que es repeteix: la demanda continua sent elevada, però l’oferta d’obra nova no creix al mateix ritme. L’estudi assenyala que l’augment de població, la rebaixa del cost hipotecari i la resistència de l’ocupació han impulsat les compravendes, però que la construcció continua limitada i això desvia part de la demanda cap a la segona mà. Aquesta transferència, afegeix, acaba tensionant tots dos segments i ajuda a explicar tant l’encariment del pis nou com el de l’habitatge usat.
