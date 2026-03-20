GUERRA A L’ORIENT MITJÀ
Totes les mesures del pla 'anticrisi': de les rebaixes de l’IVA de combustibles, llum i gas a vigilar beneficis excessius de les energètiques
El Consejo de Ministros aprova dos reials decrets llei amb actuacions per frenar la pujada de preus energètics, rearmar l’‘escut social’ i in extremis també s’inclou un control sobre els beneficis de grans energètiques i sobre el preu dels lloguers
David Page
Amb més sobresalts dels esperats pel xoc entre els dos socis de Govern, el Consell de Ministres extraordinari ha aprovat aquest divendres un paquet de mesures per mitigar els impactes econòmics provocats per la guerra a Orient Mitjà. Un paquet integral amb actuacions conjunturals i urgents (separades en dos reials decrets, amb un d’específic amb iniciatives relatives a habitatge, com exigia Sumar) i amb reformes estructurals per potenciar la transició ecològica i la sobirania energètica. Un ‘macropla’ amb mesures amb un cost de 5.000 milions d’euros per protegir ciutadans i empreses davant les conseqüències del conflicte bèl·lic a Orient Mitjà.
- Rebaixes fiscals en combustibles, llum i gas
El Govern aplicarà una rebaixa del 21% al 10% de l’IVA que s’aplica als combustibles (gasolina i gasoil), a l’electricitat, al gas natural i també a productes de calefacció com pèl·lets o llenya, amb l’objectiu de frenar l’escalada de preus. El pla també inclou una rebaixa al mínim permès per la UE de l’impost especial dels hidrocarburs per a gasolina i dièsel. Per abaixar el cost de la factura elèctrica, addicionalment se suspendrà temporalment l’impost del 7% a la producció d’electricitat i la reducció de l’impost especial de l’electricitat (del 5,11% actual al 0,5%). També es congelarà el preu màxim de la bombona de butà i propà.
- Descomptes de 20 cèntims per al gasoil professional
L’Executiu ha descartat recuperar els descomptes generalitzats de 20 cèntims per litre de combustible que va aplicar en la passada crisi energètica. No obstant això, sí que s’aplicaran rebaixes de 20 cèntims per litre de carburant per als professionals de sectors especialment afectats, com el transport, agricultura, ramaderia i pesca. I també es concediran ajudes equivalents en la compra de fertilitzants.
- Vigilància reforçada sobre els beneficis de les energètiques
Es reforça el poder de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) per supervisar i sancionar “les empreses que aprofitin aquesta crisi i les ajudes que rebin per enriquir-se”, ha dit el president Sánchez. L’objectiu és reforçar la vigilància sobre l’evolució dels marges singularment de les energètiques, i més específicament de les del sector dels carburants, per evitar creixements desproporcionats.
- Prohibició d’acomiadar a empreses amb ajudes
El pla inclou la prohibició que les empreses que es beneficiïn de les ajudes relacionades amb els efectes econòmics de la guerra a Iran puguin acomiadar per causes objectives. També s’avança un any l’entrada en vigor de l’obligació d’empreses i entitats públiques de major mida de tenir un pla de mobilitat sostenible a la feina i amplia aquesta obligació a empreses privades que es beneficiïn de les ajudes contemplades en el pla de resposta a la crisi. D’aquesta manera, aquestes empreses hauran de tenir abans de finals d’aquest any un pla de mobilitat sostenible a la feina si compten amb més de 200 treballadors o 100 per torn.
- Deduccions a l’IRPF a les llars que apostin pel verd
El pla del Govern conté mesures estructurals per impulsar l’electrificació de l’economia i la sobirania energètica, amb deduccions a l’IRPF per a la compra de cotxes elèctrics i híbrids endollables i també per a la instal·lació de plaques solars d’autoconsum, punts de recàrrega i bombes de calor, així com noves ajudes per a la climatització d’edificis o l’impuls de les inversions en renovables i en emmagatzematge (bateries). A l’Impost de Societats es recull la llibertat d’amortització per a inversions en renovables que substitueixin equips amb combustibles fòssils. I també s’habilita als ajuntaments a bonificar fins a un 50% l’IBI per als habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de renovables, juntament amb la bonificació de fins al 95% per a les obres i instal·lacions d’aquests sistemes.
- Reforç del bo social
El Govern reforça el bo social elèctric, amb increments fins a finals d’any dels descomptes que reben els beneficiaris (amb rebaixes en la factura que passen del 35% actual al 42,5% en el cas dels consumidors vulnerables i del 50% al 57,5% per als vulnerables severs) i també millorarà el bo social tèrmic (incrementant l’ajuda mínima a 50 euros per llar). L’escut social que arma el Govern també contempla la prohibició de talls de subministraments bàsics (energia i aigua) a consumidors vulnerables.
- Ajudes a la factura de llum de gran indústria
Es reactiva la bonificació del 80% dels peatges d’accés que paguen en la seva factura elèctrica les companyies de la indústria electrointensiva (amb un altíssim consum de llum), amb un estalvi estimat per a les companyies d’uns 200 milions d’euros.
- Topalls i pròrroga dels contractes de lloguer
En un segon reial decret llei -que el president Sánchez ha indicat fins a tres ocasions que no compta amb els suports parlamentaris per ser convalidat al Congrés- inclou mesures per regular el mercat de l’habitatge. La primera un topall al preu dels lloguers si toca renovar-los ara, amb una pujada màxima del 2%. Des de Sumar s’ha apuntat que el reial decret llei inclou també una mesura inèdita fins al moment, una pròrroga de dos anys als contractes de lloguer que d’aquí fins a finals de 2027.
- Impuls a l’autoconsum
La norma també busca donar un nou impuls a l’autoconsum, estenent de 2 a 5 quilòmetres la distància màxima entre la generació i el consum, o habilitant a les entitats locals a promoure noves modalitats i comunitats energètiques. També s’incrementa la capacitat d’emmagatzematge elèctric, mitjançant bateries i la declaració d’utilitat pública del bombament hidroelèctric; regula noves Zones d’Acceleració de Renovables (ZAR) i fixa tramitacions preferents per als projectes que s’hi implantin i els que es considerin estratègics.
