Xocolates Torras llança una línia de productes que vol "transformar el concepte" de la xocolata amb llet i xocolata blanca
La nova gamma, desenvolupada amb Realfooding, es presenta a Alimentaria amb una aposta per ingredients més simples
Xocolates Torras ha presentat una nova gamma de xocolates desenvolupada conjuntament amb Realfooding, que s’ha donat a conèixer coincidint amb la fira Alimentaria de Barcelona, que arrenca el pròxim dilluns. Segons la companyia, el llançament vol "transformar el concepte" de la xocolata amb llet i de la xocolata blanca convencionals amb una proposta elaborada amb ingredients que defineix com a més simples i naturals.
La firma explica que els nous productes no porten sucres refinats ni edulcorants afegits i que estan endolcits amb dàtil. També assenyala que incorporen fibra prebiòtica i que les dues varietats tenen aproximadament un 40% de llet.
La gamma arribarà en format de tauleta de 100 grams i també en gotes de xocolata de 200 grams orientades a rebosteria. Amb aquest moviment, l’empresa busca fer-se lloc en un segment de consum vinculat a productes amb llistes d’ingredients més curtes i comprensibles.
Els productes ja es poden trobar a les botigues en línia de Torras i Realfooding i, segons l'empresa, començaran a arribar en els pròxims dies als punts de venda habituals.
