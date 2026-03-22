De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
Sigma Water Group impulsa des del Pla de l’Estany solucions de reutilització d'aigües residuals industrials amb unes instal·lacions de 10.000 m² i amb presència als cinc continents
Jaume Puig
Les empreses gironines creixen i a les nostres comarques n’hi ha que traspassen fronteres. Una empresa de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany) s’ha convertit en un referent internacional pel que fa al tractament i reutilització d’aigües residuals en un moment en que la optimització de recursos naturals és clau pel futur.
Sigma Water Group desenvolupa tecnologies que permeten reutilitzar l’aigua de la indústria en un recurs que pot tornar a entrar al cicle productiu, una acció circular que permet a les empreses no malbaratar un recurs tan sensible.
Exportació del 95% de la seva producció
“Sigma Water Group exporta el 95% de la seva producció. Actualment tenim un enfocament plenament internacional, amb referències i subministrament continu als cinc continents, i destaquen les nostres filials pròpies a Mèxic, els Estats Units, Sud-amèrica, Tunísia i França”, expliquen des de l’empresa situada a Cornellà del Terri.
Aquest creixement internacional, però, conviu amb l’aposta per mantenir les arrels locals. El grup acaba d’estrenar una nova nau al polígon industrial Pont Xetmar de Cornellà del Terri, un pas que, segons expliquen, era molt necessari per continuar creixent. Amb les noves instal·lacions l'empresa suma un total de 10.000 m2 entre tallers i oficines. “Més que una millora, el canvi de nau ha estat una necessitat per poder absorbir el volum de treball i optimitzar els terminis d’entrega”, asseguren.
El creixement també ha anat acompanyat d’un canvi d’imatge. “Cada marca té un motiu de ser i és important reforçar-lo visualment. Alhora, la suma d’aquestes marques complementàries és el que dona una gran força al conjunt del grup, i això també és important comunicar-ho”, apunten.
Tecnologia per reutilitzar l’aigua
Sigma Water Group està especialitzat en el desenvolupament d’equips per tractar aigües residuals industrials. Aquesta tecnologia s’aplica en sectors molt diversos. “A Sigma Water Group fabriquem tot tipus d’equips de flotació (DAF – per aire dissolt, CAF – per cavitació), així com plantes descentralitzades per al tractament biològic (MBR, MBBR)”, expliquen. Aquestes solucions s’utilitzen en “tot tipus d’indústria: alimentària, farmacèutica, química, cosmètica o paperera; també en aigües sanitàries i domèstiques, així com en projectes de dessalinització.”.
La reutilització de l’aigua no és només una qüestió ambiental per a moltes empreses, també és una raó econòmica i estratègica. “A banda de l’estalvi econòmic, en alguns casos els permet augmentar la producció, ja que tenen limitacions d’abastiment d’aigua de xarxa. Això s’accentua molt en períodes de sequera com el que hem patit recentment”, assenyalen.
Projectes de Girona que arriben a Austràlia
Aquestes tecnologies desenvolupades al Pla de l’Estany ja s’estan utilitzant en projectes d’arreu del món. Entre els més recents destaquen algunes iniciatives a Europa i a l’altre punta del món, a Oceania. “Estem fabricant els equips de flotació per aire dissolt (DAF) en ferro pintat per a una de les primeres plantes de dessalinització que s’està construint a Anglaterra”, expliquen des del grup. També han participat en projectes en el sector miner a Austràlia: “Hem enviat recentment diversos biorreactors de membrana compactes (MBR) per al tractament de les aigües residuals de campaments miners”.
La clau d’aquest creixement ha estat l’aposta per la recerca. “Tenim un laboratori i un departament d’R+D que treballa contínuament en la recerca de millores mecàniques, hidràuliques i d’eficiència energètica dels nostres equips”, apunten.
Un centre per formar als clients i provar tecnologia a Cornellà del Terri
Les noves instal·lacions de l’empresa també permetran ampliar les activitats d’innovació i formació. Hi ha una línia de producció de filtres premsa per a la deshidratació de llots i un espai específic per a fer proves industrials. “Hem incorporat una nova línia de producció de filtres premsa per a la deshidratació de llots, així com un training center on, a més del laboratori, tindrem equips pilot que ens permetran fer formacions a clients i proves industrials”, expliquen.
L’objectiu de tot plegat és continuar donant resposta a una demanda creixent. “Ens ajudarà a seguir absorbint el creixement sense afectar els terminis d’entrega”, afegeixen.
Una indústria clau davant la sequera
Fins l’any 2024, Catalunya va viure una de les pitjors sequeres de la història amb restriccions d’ús. Això va demostrar que en un futur serà més necessari que mai optimitzar aquest recurs. Des de Sigma Water Group expliquen que la reutilització de l’aigua serà cada vegada més rellevant al sector industrial. “La reutilització necessita suport, eliminant limitacions normatives que la tecnologia ja ha superat, de manera que la qualitat de l’aigua regenerada o reutilitzada es pot garantir per a usos en què actualment encara no està permesa”, expliquen.
Segons la companyia, el repte és clar: “La reutilització s’ha de poder fer allà on l’aigua aporta més valor”. Si això passa, asseguren, les inversions necessàries per impulsar aquesta tecnologia —tant públiques com privades— “seran viables i justificades”.
