La rebaixa al 10% de l'IVA dels carburants entra en vigor aquest diumenge
Els consumidors es poden estalviar 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà
ACN
El pla anticrisi del govern espanyol per afrontar el conflicte a l'Orient Mitjà entra en vigor aquest diumenge. Una de les mesures més destacades és la rebaixa del 21% al 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. Aquesta rebaixa de l'IVA a la gasolinera es traduirà en 20 euros d'estalvi per dipòsit de cotxe mitjà. La mesura pretén fer front a l'escalada del preu de la benzina, que a Catalunya era d'1,712 euros de mitjana el litre de 95 el 13 de març i que havia arribat a 1,809 divendres, segons informació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
El pla impulsat pel govern espanyol contempla 80 mesures agrupades en dos eixos: un conjuntural per a pal·liar els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats; i un estructural per poder continuar amb la política de descarbonització i electrificació de l'economia espanyola, com va detallar divendres el president.
La majoria de les mesures que contempla el pla estaran vigents fins a finals de juny. Tot i això, el decret llei amb les mesures, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dissabte, preveu una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals, que s'aplicarà en cas que es redueixin substancialment els preus. Per a fer-ho, compararà l'IPC de l'electricitat, el gas i els carburants de l'abril del 2026 amb el de l'abril del 2025. Només si l'IPC creix en més d'un 15%, el govern espanyol mantindrà les reduccions de l'IVA. Aquesta clàusula de desactivació començarà a estar operativa a partir del juny.
