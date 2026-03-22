El sector agroalimentari gironí exhibirà múscul a Alimentaria: "Volem continuar impulsant la nostra expansió internacional"
Més de 50 empreses gironines participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026, que celebrarà el seu 50è aniversari amb més de 3.300 expositors de 70 països
El sector agroalimentari gironí tornarà a tenir una presència destacada a Alimentaria+Hostelco 2026. Segons dades facilitades a Diari de Girona per l’organització de la fira, fins a 52 empreses de la demarcació participaran en el certamen, que se celebrarà des d'aquest dilluns 23 de març fins als proper dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Entre les firmes gironines que hi seran hi figuren Noel, Frit Ravich, Friselva, Liquats Vegetals, Costa Brava Mediterranean Foods, Cafès Cornellà o Galetes Trias, entre d’altres.
La indústria alimentària continua sent un dels grans motors econòmics de la demarcació. Només durant el 2025, l’alimentació va concentrar 3.634,2 milions d’euros en exportacions, cosa que representa prop del 42% del total de les vendes gironines a l’exterior. Dins d’aquest gran bloc, els productes carnis van sumar 192,39 milions d’euros.
La cita, a més, serà especialment simbòlica perquè Alimentaria commemora el seu 50è aniversari amb xifres de gran plataforma internacional. L’organització preveu reunir més de 3.300 empreses de 70 països, ocupar 100.000 metres quadrats repartits en set pavellons i superar els 110.000 visitants professionals. En paral·lel, s’han convidat 1.500 grans compradors i importadors de 100 països i 1.200 compradors estatals, amb la previsió de superar les 14.500 reunions de negoci.
Aprofitar un gran aparador internacional
En aquest escenari, les empreses gironines hi aniran amb un objectiu clar: reforçar la seva projecció comercial i aprofitar el gran aparador internacional del saló. És el cas de Galetes Trias. La seva directora general, Maria Trias, explica que Alimentaria és "un punt de trobada global del sector de l’alimentació" i subratlla que aquest any l’empresa espera reforçar la seva presència tant al mercat estatal com a l’internacional. "Tenim ja agendades moltes entrevistes i el que volem és continuar impulsant la nostra expansió internacional", assenyala. A més, la companyia ha convocat clients i distribuïdors per ensenyar-los tota la gamma de productes i aprofitarà el saló per presentar el llançament d'una nova llauna inspirada en l'obra de Joan Miró.
La fira també serà un aparador per a grans grups del territori com Noel, una de les empreses que han acompanyat el saló al llarg de la seva història. La presidenta de Noel, Anna Bosch, que també exerceix de vicepresidenta d’Alimentaria i presideix Intercarn, sosté que la vinculació de la firma amb el certamen respon al seu "compromís històric amb la innovació i la qualitat". Segons Bosch, aquesta evolució ha portat l’empresa a transcendir el sector carni i entrar en noves categories com els plats preparats, les cremes de verdura o els sucs de fruita, amb la voluntat de consolidar-se com a grup global d’alimentació.
En la mateixa línia s’expressa la CEO de Frit Ravich, Judith Viader, que defineix Alimentaria com "una cita clau" per a l’empresa i "un dels grans punts de trobada del sector". Segons assenyala, la fira els permet connectar principalment amb clients i també amb socis, compartir visió de negoci, identificar tendències i abordar conjuntament "els reptes i oportunitats del present i del futur". Viader afegeix que el certamen és també una oportunitat per presentar innovacions i impulsar el creixement del negoci, reforçant el posicionament de la companyia i assegura que afronten aquesta edició "amb moltes ganes que sigui un èxit".
La gironina Cafès Cornellà és una altra de les empreses que estarà present a la fira. Pere Cornellà, director general de la firma, també destaca que l'esdeveniment és "una ocasió de trobada pel sector" i una "oportunitat per presentar productes i serveis". La companyia donarà a conèixer el seu projecte "Beyond The Coffee", un sistema de digitalització que permet a restaurants i cafeteries posicionar el seu establiment per la qualitat i experiència en cafès que ofereixen. La firma ja fa mesos que va engegar la fase de proves del producte a Girona i ara, Cornellà afirma que "ha adquirit la maduresa adequada" per aplicar-lo a "qualsevol mercat".
Una "edició molt especial"
La participació gironina, a més, s’emmarca dins una presència catalana especialment destacada. En total, unes 220 empreses catalanes seran a l’edició d’enguany de la fira, i 94 ho faran agrupades sota el paraigua de Prodeca dins l’Espai Catalunya, en el que suposa el màxim històric d’empreses coordinades per aquest organisme públic.
L’edició d’enguany estarà marcada per la internacionalització, la innovació i el reforç del canal Horeca. Intercarn tornarà a ser l’àrea més gran del saló, amb 350 empreses i 15.000 metres quadrats, mentre que l’espai de coneixement i tendències reunirà més de 200 experts. A més, Alimentaria exhibirà més de 300 innovacions i comptarà amb 60 startups, incloent-hi propostes vinculades a la intel·ligència artificial aplicada a la nutrició personalitzada. El bloc Horeca i foodservice, per la seva banda, ocuparà 20.000 metres quadrats, amb més de 600 empreses.
Tot plegat en un context internacional complex, marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Amb tot, l’afectació directa sobre la fira és, ara com ara, limitada. El president d’Alimentaria, Antoni Llorens, ha explicat que l’organització ha detectat només set expositors procedents de països afectats pel conflicte, una xifra molt reduïda en comparació amb el conjunt del saló, tot i que alguns compradors de països de la zona podrien trobar més dificultats per desplaçar-se.
El president d’Alimentaria ha subratllat que aquesta serà una "edició molt especial" perquè el saló celebra mig segle de trajectòria consolidat com a referent "d'una de les indústries més potents d’aquest país". Segons ha remarcat, després de 50 anys el certamen continua sent "el gran punt de trobada" on el sector "dinamitza el seu negoci, obre noves oportunitats i mercats, descobreix les últimes innovacions i debat sobre els seus grans reptes de futur", en un context internacional "cada vegada més complex i canviant".
