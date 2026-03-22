L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
Les amenaces de l'Iran coincideixen amb l'augment del turisme nord-americà a Girona, que va registrar 185.582 pernoctacions entre gener i agost del 2025, un 5% més que l'any anterior
La crisi amb l’Iran arriba en un moment d’auge del turisme dels Estats Units a Girona, després que el règim hagi llançat una amenaça contra parcs, zones recreatives i destinacions turístiques arreu del món, en un context en què Washington manté l’alerta global per als seus ciutadans.
A la demarcació, els visitants procedents dels Estats Units van generar 185.582 pernoctacions entre gener i agost del 2025, un 5% més que en el mateix període de l’any anterior, en un context en què el Patronat de Turisme Costa Brava Girona intensifica la promoció en aquest mercat de llarga distància.
La tensió internacional arriba en un moment delicat per al sector, no perquè consti cap afectació directa sobre reserves o cancel·lacions a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, sinó perquè coincideix amb l’ascens d’un visitant que fa temps que ja no és tan residual.
Un mercat petit, però en ascenss
El 2025, la demarcació va tancar l’exercici amb 8.178.901 turistes i 28.382.316 pernoctacions, amb menys volum global però més estades. Això vol dir que van arribar uns 300.000 turistes menys que el 2024, però es van sumar unes 80.000 pernoctacions més.
En aquesta radiografia, el mercat dels Estats Units i el Canadà figura entre els que més van créixer, amb un augment del 10% dins del balanç anual del Patronat. Quan es baixa més al detall i s’aïlla només el visitant dels Estats Units, la tendència continua sent alcista: entre gener i agost del 2025, Girona va registrar 64.825 turistes nord-americans en allotjaments reglats, amb 185.582 pernoctacions. El mes de juny va ser el més fort, amb prop de 44.000 estades, una dada que reforça el paper d’aquest mercat fora del pic més dur de l’estiu.
El perfil que interessa
En volum, el mercat nord-americà continua sent petit: amb les dades disponibles fins a l’agost del 2025, els visitants dels Estats Units equivalen a prop del 0,8% del total de turistes de la demarcació. Però el seu valor per al sector va més enllà de la quota, perquè és un perfil que gasta més, s’hi està més dies i ajuda a allargar la temporada.
Aquest és, precisament, un dels perfils que més interessa al sector turístic gironí. Segons la documentació del Patronat, el turista nord-americà viatja sobretot per vacances i oci, acostuma a fer-ho en parella o en família, dorm principalment en hotels i busca una combinació de cultura, gastronomia i experiències de més valor afegit. A partir de dades d’Intel·litur de l’Agència Catalana de Turisme, la seva despesa mitjana diària a Catalunya se situa en 299 euros, una de les més altes.
Per això la Costa Brava i el Pirineu de Girona fa mesos que han posat aquest mercat al centre d’una part de l’estratègia comercial. Durant el 2025, el Patronat va participar en cites professionals a Chicago, Alabama, Miami i Las Vegas, i entre finals de setembre i començaments d’octubre va desplegar un roadshow a Miami, Dallas i Nova York. En aquest cicle hi van prendre part empreses turístiques gironines i 120 agents i programadors de viatges dels Estats Units.
Masquef hi veu un mercat prioritari
El vicepresident del Patronat, Jordi Masquef, va definir els Estats Units com un “mercat prioritari” i “estratègic” que ha incrementat més del 50% en els darrers anys. Sobre el perfil del client, va remarcar que és “un client molt interessant, amb un nivell de despesa alt, que fa estades llargues i que viatja fora de temporada”, i va afegir que “encaixa perfectament en el nostre target i estratègia de desestacionalitzar el turisme”.
En paral·lel, el context global s’ha enrarit. El Departament d’Estat nord-americà manté una Worldwide Caution i adverteix els seus ciutadans que extremin la prudència arreu del món després de l’inici de les operacions militars dels Estats Units a l’Iran, amb possibles alteracions dels viatges per tancaments puntuals de l’espai aeri. A això s’hi afegeix el to amenaçador que diversos mitjans internacionals, entre ells l’Associated Press, han atribuït a declaracions iranianes sobre possibles objectius en parcs, zones recreatives i destinacions turístiques.
A Girona, ara com ara, el que sí que es veu és una destinació que intenta consolidar un visitant menys massiu però més rendible. La clau no és només quants nord-americans arriben, sinó què representen en el model turístic que la demarcació diu voler reforçar: estades més llargues, més despesa per dia i més presència entre maig i octubre. En aquest escenari, qualsevol episodi internacional que alteri la percepció de seguretat del mercat dels Estats Units és un factor que el sector seguirà de prop.
Subscriu-te per seguir llegint
