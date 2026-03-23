La Cerdanya té 270 habitatges en construcció
L'auge del teletreball després de la pandèmia fa augmentar les estades a les segones residències
A la Cerdanya s'estan construint fins a 270 habitatges, dels quals 104 es van iniciar l'any passat i 166 al 2024. Aquest volum d'obres situa aquesta comarca com la més "dinàmica" en termes productius de tot l'Alt Pirineu i Aran. Així ho constaten les dades d'un informe de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) que s'ha presentat aquest dilluns a Puigcerdà. El director general de l'entitat, Marc Torrent, ha afirmat que la diferència entre el que es considera primera llar i segona residència s'ha anat "difuminant" després de la pandèmia. A tot plegat, ha apuntat, hi ha contribuït l'auge del teletreball, el qual ha propiciat un augment del període d'estada en els habitatges que es van adquirir en un principi per un ús "vacacional".
Torrent assegura que cal "produir habitatge per satisfer les necessitats de les llars", tenint en compte que els estocs que van quedar després de la crisi financera del 2008 ja s'han "absorbit". Així, tot i que veu "raonable" el volum de construcció que tenen comarques com la de la Cerdanya, considera que cal impulsar la col·laboració público-privada per contribuir a equiparar oferta i demanda.
El director general de l'APCE veu el Pla 50.000 del Govern com una oportunitat per impulsar pisos a un preu "assequible". Així, defensa que s'activin els solars reservats per habitatges de protecció oficial, a través dels planejaments urbanístics dels municipis, i que aquests es posin a disposició del sector privat per a què els puguin tirar endavant. En aquest sentit, veu com un "model d'èxit" que els promotors gestionin els arrendaments i que, amb els pas dels anys, aquestes edificacions tornin a ser propietat de l'administració pública.
Prop d'una cinquantena d'habitatges iniciats a la Seu d'Urgell durant el 2025
Les dades de producció d’habitatge en valors absoluts indiquen que es va iniciar la construcció de 47 habitatges a la Seu d'Urgell durant el 2025. A Puigcerdà, la xifra va ser de 31, el que representa un increment del 82% respecte el 2021. Mentrestant, tot i que a Vielha i Mijaran es van començar a construir 32 habitatges durant l'any passat, el volum ha estat un 26% menor a 2024.
A escala comarcal, l'Alt Urgell registra un augment de la producció, amb 82 habitatges iniciats durant el 2025 i 6 d'acabats, una xifra que és un 85,4% inferior a la registrada l'any anterior. En el cas del poc més d'un centenar d'habitatges iniciats a la Cerdanya al 2025, aquest volum suposa una davallada del 37,3% respecte del 2024. Pel que fa als habitatges acabats, el nombre va arribar als 217 habitatges al 2025, xifra que suposa un increment del 53,9% respecte l’any anterior. Finalment, la Val d'Aran registra 58 habitatges iniciats, el que representa una disminució del 31% respecte del 2024. Pel que fa als habitatges acabats, el 2025 van ser 38, xifra que suposa un increment del 26,7% respecte l'any anterior.
Compravenda d'habitatges
D’altra banda, una de les xifres més destacades és la compravenda d'habitatge, tant nou com usat. Així, el 2025 s'han registrat xifres prou elevades a Catalunya, tenint en compte el volum de compravendes dels darrers anys i incloent-hi anys pre-pandèmia.
Fins al tercer trimestre el 2025, a l'Alt Urgell es van registrar 41 compravendes d'habitatges nous i 153 d'usats; a la Cerdanya hi va haver 95 compravendes d'habitatges nous i 279 de segona mà; i a la Val d’Aran es van registrar 55 compravendes d'habitatges nous i 246 d'habitatges usats.
Pel que fa a les dades a les capitals d'aquestes comarques, fins el tercer trimestre de 2025 a la Seu d’Urgell es van registrar 17 compravendes d'habitatges nous i 92 d'usats; a Puigcerdà 14 compravendes d'habitatges nous i 69 de segona mà; i a Vielha e Mijaran 16 compravendes d'habitatges nous i 97 d'usats.
