David Plana: "M’agradaria que la Ryder Cup deixi un llegat a Girona"
El CEO del Camiral analitza l’organització d’uns dels esdeveniments esportius més important del món per al 2031
Les instal·lacions de Caldes, Sils i Vilobí es van preparant per acollir la competició més important de golf
L'arribada de la Ryder Cup de golf a l'any 2031, amb el duel entre Europa i els Estats Units, no és només una fita esportiva; és el projecte de transformació turística i econòmica més important de la dècada per a les comarques gironines. David Plana, l'home que ha liderat la gestió del Camiral Golf & Wellness durant els darrers dotze anys, analitza en el podcast Girona Valley -número 80- les claus d'un èxit que culmina anys d'esforços.
El CEO del Camiral vol que la Ryder "quedi com a llegat a Girona", tal com ha passat amb altres ciutats i camps de golf que després de molts anys encara la gent recorda que "aquí es va jugar la Ryder".
La Ryder Cup és considerada el tercer esdeveniment esportiu amb més audiència televisiva del món, només per darrere dels Jocs Olímpics i el Mundial de fútbol. Per a Plana, aconseguir la seu per al 2031 situa Girona en una "lliga planetària". Les previsions directes d'impacte econòmic se situen "al voltant dels 400 milions d'euros", una xifra que es multiplica si es té en compte la promoció indirecta de la marca "Girona", "Barcelona" i "Catalunya" a mercats clau com els Estats Units i el Regne Unit.
Un dels punts forts de la candidatura ha estat el compromís mediambiental. A diferència d'altres projectes, la Ryder 2031 es farà "sense necessitat de construir un tercer camp de golf", aprofitant la qualitat de les instal·lacions actuals i l'ús d'aigua regenerada. Es calcula que unes 270.000 persones visitaran el complex durant la setmana del torneig. Això suposa un repte logístic sense precedents per a la infraestructura hotelera i de transport de tota la demarcació, tal com admet el CEO del complex.
Com a valoració, el Camiral i les marques Girona-Barcelona-Catalunya se situen en aquesta categoria com a marca ciutat: la competició es jugarà a Adare Manor-Limerick (Irlanda) el 2027, el 2029 a Boston i el 2033, a San Francisco.
El perfil del visitant de la Ryder Cup és un turista d'alt poder adquisitiu, amb una despesa mitjana diària que pot triplicar la d'un turista convencional, "beneficiant directament el comerç i la restauració local" de Girona i, especialment, la Costa Brava. Aquest perfil busca experiències gastronòmiques d'alt nivell i serveis de luxe, la qual cosa potenciarà la marca "Girona" com un destí d'excel·lència internacional.
Nova fundació
Durant la conversa del podcast, Plana avança que el complex ha creat una fundació per aportar més valor social al seu projecte turístic. Apropar-se als joves i lluitar per combatre les desigualtats socials és un dels reptes, després d’anunciar-se fa uns dies l’acord de col·laboració amb la Fundació Impulsa. El programa inclou la introducció del golf a les escoles properes al complex (Sils, Caldes i Vilobí) per trencar el mite d'esport elitista i fomentar els valors de l'activitat física entre els joves i promoure noves oportunitats laborals vinculades al turisme, la restauració i el golf.
Com bé apunta Plana durant l’entrevista, "estem davant d'una cursa de fons. La designació és el tret de sortida, però la victòria real serà la transformació positiva que aquest projecte deixi a les comarques gironines".
