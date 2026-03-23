Espanya recorre a l’escut anti-Putin per abaratir el gas
El decret del Govern reactiva l’exempció del pagament per utilitzar els dipòsits subterranis per omplir-los abans de l’hivern
David Page
La UE es va llançar a tallar la seva enorme dependència respecte del gas rus després de la invasió militar d’Ucraïna i va activar de manera simultània mesures per garantir la seguretat de subministrament energètic. Des d’aleshores i encara ara, els estats membres de la UE estan obligats a arribar a l’hivern –el moment de més consum de gas– al 90%.
Durant el pitjor de l’anterior crisi energètica, amb els preus del gas natural disparats, el Govern espanyol ja va donar facilitats econòmiques com a part d’aquest escut anti-Putin perquè les empreses gasistes poguessin complir aquesta obligació d’omplir els dipòsits a un cost més baix. Espanya recupera ara aquestes facilitats per les tensions en els mercats energètics desencadenades per la guerra a l’Orient Mitjà.
El Govern ha inclòs en el reial decret llei de mesures anticrisi per l’escalada bèl·lica una exempció per a les companyies energètiques del pagament del cànon per l’ús dels emmagatzematges subterranis per arribar a l’obligació d’elevar les reserves de gas.
Màxima capacitat
Com ja va fer en el pitjor de l’anterior crisi energètica per la guerra a Ucraïna, ara el Ministeri per a la Transició Energètica torna a aplicar aquesta exoneració dels pagaments aquest any per al gas addicional que hauran d’injectar als magatzems per arribar a l’objectiu de tenir-los plens a més d’un 90% de la seva capacitat total l’hivern que ve (actualment amb prou feines se supera el 55% de capacitat).
"El conflicte a l’Iran i les tensions en el trànsit de vaixells metaners per l’estret d’Ormuz, així com en la capacitat de liqüefacció dels països de l’Orient Mitjà, ha tingut un impacte immediat en els preus del gas natural. En aquest context de preus elevats, el compliment de l’obligació d’ompliment suposarà un cost addicional per als usuaris obligats –comercialitzadors i consumidors directes– al mateix temps que tensarà tant el mercat de gas com el mercat de capacitat d’emmagatzematge", es recull en el text del reial decret llei.
I com que s’espera un sobrecost milionari, "a fi de mitigar l’impacte directe en els subjectes obligats, s’estableix un cànon d’emmagatzemament subterrani zero a la capacitat anual contractada que superi el volum corresponent a 20 dies de consum o vendes fermes".
Injecció sense cost
Aquestes reserves equivalents a 20 dies de consum són la suma de les existències mínimes de seguretat de caràcter estratègic i les existències mínimes operatives del sistema gasista, a les quals estan obligades les companyies energètiques. Per sobre d’aquest mínim i amb l’objectiu de poder omplir les reserves, la injecció de gas als magatzems es farà sense cap mena de cànon.
