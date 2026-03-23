Les exportacions gironines cauen un 18% al gener
Les vendes a la Xina baixen a més de la meitat per l'impacte dels aranzels que s'apliquen al porc
Les exportacions gironines han caigut un 18,2% al gener arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros (MEUR) a l'exterior. Destaca la sotragada que han patit les càrnies, que d'un any per l'altre han passat d'exportar canals i productes elaborats per valor de 168,83 MEUR a situar-se en 113,96 MEUR. Sobretot, bona part d'aquest descens s'explica per l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc. De fet, d'un any per l'altre les exportacions gironines amb destí al gegant asiàtic han baixat a més de la meitat (de 31,21 MEUR del gener de l'any passat als 13,68 del d'aquest 2026).
El 2025 les exportacions gironines van segellar un nou rècord i van tancar l'any arribant als 8.559,7 MEUR (cosa que traslladat en percentatges suposava un increment del 2,7%). Durant el tercer trimestre, però, el bon comportament del químic va ajudar a pal·liar els descensos que acumulaven les càrnies; sobretot, arran dels aranzels que la Xina va aplicar a la UE com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric.
A partir d'octubre, però, l'alentiment de les exportacions es va fer evident (perquè entre aquest mes i el desembre, en global, van fluctuar entre augments i descensos que van situar-se entre el 0,3 i el 0,6%). I allò que ja començava a intuir-se -que hi hauria davallada- aquest gener s'ha fet palès del tot.
Segons recullen les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions gironines han caigut fins a un 18,2% aquest gener i tanquen el mes amb 580 MEUR. Un descens que s'explica per la davallada de vendes que han registrat dos dels sectors motor de les vendes a l'exterior. Per una banda, l'agroalimentari, que aquest gener ha exportat per valor de 244,8 MEUR (un 19% menys en comparació amb el mateix mes del 2025). I per l'altra, les químiques, que tanquen el mes havent exportat fins a un 23% menys (102,3 MEUR).
Dins l'agroalimentari, com ja és habitual, el pes de les càrnies és innegable. I de fet, com ja havia passat en mesos anteriors, la caiguda de vendes derivada dels aranzels continua passant factura. Perquè dels 168,32 MEUR en carn i despulles d'animals -sobretot, porc- que van vendre a l'estranger durant el gener del 2025, ara aquesta xifra s'ha reduït fins als 113,96.
El clúster carni gironí, però, no és l'únic que ha baixat en exportacions. Segons recull l'estadística del Ministeri, aquest gener també ho han fet altres subsectors de l'agroalimentari com els preparats (de 39,12 a 36,01 milions), la llet i els làctics (de 10,04 a 7,21 milions) o la fruita (de 3,17 milions a 2,70).
Químiques i maquinària
Dins les químiques, sobretot en destaca la caiguda dels productes químics orgànics (de 42,96 a 15,81 milions) o de les matèries plàstiques (de 27,91 a 19,70). Per últim, aquest gener tampoc ha estat un bon mes per a l'altre sector que, conjuntament amb l'agroalimentari i les químiques, és motor de l'economia gironina a l'exterior: els fabricants de maquinària. En aquest cas, les seves vendes a l'estranger han baixat dels 49,70 MEUR del gener del 2025 als 35,77.
Hi ha altres empreses i subsectors que, per contra, han registrat increments d'exportacions durant aquest principi del 2026. Entre aquests, s'hi troben per exemple les farmacèutiques (de 43,11 MEUR a 46,99) o el cafè (de 16,08 a 20,36). Això sí, dins el global, el seu pes no és suficient per pal·liar els descensos de la resta.
A molts destins
Si en comptes de mirar productes es passa la lupa per destins, en general les exportacions gironines van a la baixa a la majoria de països. En destaquen, sobretot, els descensos a França, Itàlia i Alemanya (els tres països que capitanegen el rànquing de mercats). En el primer cas, es passa dels 165,16 MEUR del gener del 2025 als 141,93 d'aquest any. I pel que fa a Itàlia i a Alemanya, es passa de 81,85 MEUR a 51,50, i de 52,31 MEUR a 44,33 respectivament.
Després d'aquests, el llistat segueix amb Portugal, el Regne Unit, Polònia i Bèlgica. La Xina ocupa el vuitè destí dels productes gironins. Però aquí, la davallada arran dels aranzels que el gegant asiàtic aplica al porc també és significativa. Perquè entre el gener del 2025 i el del 2026, les exportacions gironines hi han arribat a caure fins a un 56,16% (de 31,21 MEUR a 13,68).
Per últim, els Estats Units ocupen l'onzè lloc del llistat de destins. En aquest cas, aquest gener s'hi ha exportat per valor de 12,21 MEUR (durant el mateix període de l'any passat van ser-ne 15,56).
