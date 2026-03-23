Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
La quota hipotecària d’un pis de dues habitacions a la ciutat de Girona és de 653 euros al mes, davant dels 980 euros del lloguer
Comprar un habitatge de dues habitacions a la ciutat de Girona exigeix tenir 60.374 euros estalviats per poder accedir al finançament. Un cop superada aquesta barrera d’entrada, però, la quota hipotecària mensual mitjana per a aquest tipus de pis se situa en 653 euros, davant dels 980 euros del lloguer mitjà, segons les dades del portal immobiliari Idealista. Això vol dir que, en el pagament mensual, comprar és un 33% més barat que llogar, tot i que aquesta comparació no inclou l’estalvi previ necessari per poder fer el pas cap a la propietat.
Les xifres de Girona se situen per sota de la mitjana espanyola pel que fa als estalvis necessaris per comprar un pis de característiques similars. En el conjunt de l’Estat, cal disposar de 64.568 euros per accedir a la compra d’un habitatge tipus de dues habitacions. La quota hipotecària mitjana és de 698 euros al mes, mentre que el lloguer arriba als 1.088 euros, de manera que la hipoteca és, de mitjana, un 36% més barata en la despesa mensual.
L’estudi assenyala que el principal fre per accedir a la compra no és tant la quota de la hipoteca com el volum d’estalvis exigits abans de signar el préstec. El càlcul parteix de la base que l’entitat financera concedeix una hipoteca equivalent al 80% del valor de l’immoble, de manera que el comprador ha d’aportar el 20% restant, als quals s’afegeix un altre 10% de despeses associades a l’operació.
Les capitals on cal estalviar més
Així, les capitals amb els nivells d’estalvi previs més elevats són també les que tenen uns preus de l’habitatge més alts. Palma encapçala la classificació, amb 147.116 euros necessaris per poder optar al finançament. Al darrere hi figuren Sant Sebastià (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) i Barcelona (103.172 euros), les úniques capitals que superen la barrera dels 100.000 euros d’aportació prèvia.
A continuació se situen Màlaga (96.651 euros), València (77.503 euros), Pamplona (76.240 euros), Bilbao (73.448 euros), A Corunya (71.861 euros), Vitòria (70.366 euros) i Santa Cruz de Tenerife (70.057 euros). També se situen per sobre de la mitjana estatal Alacant (69.500 euros), Cadis (68.159 euros), Granada (67.681 euros) i Las Palmas de Gran Canaria (65.192 euros).
A l’altre extrem, les capitals on es requereixen menys estalvis previs per comprar un habitatge són Zamora, amb 32.996 euros; Jaén, amb 34.596 euros; Lleida, amb 35.581 euros; Palència, amb 35.931 euros, i Badajoz, amb 37.862 euros. La llista de capitals que es queden per sota dels 40.000 euros la completen Còrdova (39.164 euros) i Osca (39.483 euros).
Pel que fa a la relació entre compra i lloguer, l’informe destaca que a totes les capitals espanyoles la quota hipotecària és més baixa que el preu del lloguer, amb una sola excepció: Sant Sebastià, on pagar la hipoteca és un 10% més car. Les diferències més grans a favor de la compra es registren a Segòvia, i també a Ceuta i Lleida, on la quota és un 45% més barata que el lloguer.
Entre els grans mercats, València i Barcelona són les capitals on la diferència entre la quota hipotecària i el lloguer és més elevada, amb una hipoteca un 38% més econòmica. Al darrere hi apareixen Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alacant (-32%) i Madrid (-23%). Les diferències més petites, a banda de Sant Sebastià, es donen a Palma, on comprar és només un 1% més barat que llogar, i a Màlaga, amb una diferència del 16%.
Subscriu-te per seguir llegint
