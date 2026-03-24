Menys impostos per a transportistes, reforç de busos escolars i ajudes a famílies: aquestes són les mesures 'antiinflació' del Govern
Illa mobilitzarà 400 milions d’euros contra les seqüeles de la guerra de l’Iran, si bé la majoria seran via crèdits o partides ja pressupostades
Gabriel Ubieto
El Govern ha aprovat aquest dimarts en el seu Consell Executiu un paquet de 400 milions d’euros per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra de l’Iran. El president Salvador Illa mobilitza recursos per complementar les ajudes que ha disposat el Govern de Pedro Sánchez i aquestes inclouran més fons per costejar busos escolars, crèdits per incentivar les empreses a renovar les seves flotes amb vehicles elèctrics i ajudes per a famílies vulnerables, entre altres.
La Generalitat de Catalunya ha posat sobre la taula un pressupost de fins a 400 milions d’euros, la gran majoria via crèdit i a l’espera de quin és finalment l’import que s’acaba executant. L’any passat, davant els aranzels imposats per Donald Trump, va habilitar 1.500 milions a través del 'Pla Responem'. Ara com ara, d’aquest pressupost només s’han consumit 30 milions d’euros, un 2%.
La Generalitat estén les subvencions a la obertura de filials a l’estranger o inclou dins del paquet d’ajudes diverses partides ordinàries de despesa, com algunes previstes per donar suport al sector agrícola, entre altres. Per exemple, de la convocatòria d’ajudes per a la instal·lació de sistemes de protecció dels cultius d’arbres fruiters. O mesures que ja tenia entre les seves prioritats i que no implicaran despesa addicional, com la promesa de simplificar els procediments per a les llicències d’autoconsum i així facilitar-ne la implantació.
Ajudes al transport
Illa reaprofita part d’aquests fons i n’habilita de nous per tractar d’amortir, en primer lloc, l’increment de preus del combustible que, després d’un mes de míssils a l’Orient Pròxim, ja noten els catalans cada vegada que van a la benzinera. Una mesura en aquest sentit serà eximir temporalment de la tributació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica de categoria N1, és a dir, furgonetes de repartiment, vehicles comercials o petits camions lleugers.
Més concretament, un col·lectiu de transportistes que serà objecte particular d’ajudes seran els «petits transportistes, autònoms i petites i mitjanes explotacions agràries afectats per l’increment de preus del carburant». A aquests se’ls promet una línia d’ajudes directes, si bé des del Govern encara no n’han concretat la magnitud.
Un altre col·lectiu que s’ha vist impactat directament per l’encariment dels preus dels carburants són les empreses de busos escolars, que porten i porten de tornada els nens a l’escola. La Generalitat es compromet a incrementar la seva aportació econòmica als contractes ja signats per mantenir les línies i que les companyies que gestionen aquests serveis puguin repercutir part dels increments de preus que els suposa omplir el dipòsit de l’autobús per poder fer la ruta.
En aquest sentit, el Govern atén les peticions que li van fer arribar des de les patronals i es mostra disposat a agilitzar el pagament a les empreses operadores de transport per carretera, encara que sense més concrecions.
30 milions per a les famílies
L’energia és un bé no substituïble, és a dir, si s’encareix, les persones no poden recórrer a un altre de més barat per compensar-ho. Això implica que quan pugen els preus de l’energia, qui més ho pateix és el més vulnerable. Sota aquest prisma, el Govern ha promès que dels 400 milions d’euros mobilitzats, uns 30 milions (el 7,5% del total) aniran directament a famílies vulnerables.
L’administració catalana ha anunciat una línia d’ajudes per pal·liar les «conseqüències econòmiques i socials derivades del conflicte a l’Orient Mitjà», si bé no n’ha concretat més.
