La Diputació de Girona i Reempresa eviten el tancament de 54 negocis durant el 2025
El programa també ha permès mantenir 144 llocs de feina
La Diputació de Girona i Reempresa, una iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Autoocupació, han evitat el tancament de 54 negocis a la demarcació i han permès mantenir 144 llocs de feina, amb una inversió induïda de 2,1 milions d'euros durant el 2025. La Diputació i Reempresa han oficialitzat aquest dimarts la pròrroga del conveni de col·laboració per als propers dos anys. El vicepresident de la Diputació, Pau Presas, afirma que el projecte és avui més "necessari que mai" perquè "les activitats que s’hi acullen són essencials per al dinamisme i el servei quotidià als municipis".
Des del 2013, el servei es dedica a evitar el tancament d’empreses viables i la destrucció d’ocupació a la demarcació de Girona, fomentant la compravenda de negocis com una via d’emprenedoria i de creixement empresarial. En aquest sentit, s’ofereix als empresaris que volen comprar o vendre un negoci un servei d’intermediació i un acompanyament gratuït per fer-ho amb totes les garanties.
Durant aquests tretze anys de recorregut, Reempresa ha evitat que 506 empreses de les comarques gironines tanquessin. Això ha permès generar una inversió induïda de gairebé 20 milions d’euros (19,9) i salvaguardar més de 1.300 llocs de treball. D’aquestes empreses, un 36 % han estat del sector de l’hostaleria, seguides per les de comerç (29 %) i serveis (26 %). En menor mesura, hi ha la indústria (6 %), la construcció (1 %) i el sector agropecuari (1 %).
Pel que fa als motius de cessió d'aquests negocis, el més habitual és la jubilació (48 %). A certa distància, hi ha motius personals (25 %), canvi de professió (12 %) i la salut (10 %).
El president de Cecot i de Reempresa, Xavier Panés, ha destacat la importància de la col·laboració i la coordinació entre Reempresa i la Diputació de Girona. "La renovació d’aquest conveni consolida una aliança estratègica per al territori, orientada a preservar el teixit empresarial de la demarcació", remarca Panés. "El treball conjunt permet impulsar la transmissió d’empreses viables, evitar-ne el tancament i protegir l’activitat econòmica i l’ocupació. Amb Reempresa, reforcem el compromís de garantir la continuïtat dels negocis i d’assegurar el relleu generacional arreu de Girona", afegeix.
Actualment la demarcació disposa de vuit punts d’atenció del programa Reempresa, un per comarca, que faciliten serveis d’intermediació i acompanyament gratuïts als empresaris que volen comprar o vendre un negoci. Estan situats a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, DinàmiG (Garrotxa), l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Figueres i els consells comarcals del Baix Empordà, la Cerdanya, el Gironès i la Selva.
Durant l'acte institucional on s'ha anunciat la renovació, s'han donat a conèixer dos casos d’èxit a les comarques gironines. Es tracta de la Granja Pujals, situada al nucli de Pujals dels Cavallers (Cornellà del Terri) i dedicada a la producció de conills per al sector carni -oberta l’any 2000 i cedida l’octubre de 2025-, i de Giroguies, una agència de viatges de Palafrugell (Baix Empordà) especialitzada en senderisme i muntanya. En aquest cas, el relleu es va materialitzar també l'octubre de 2025, coincidint amb la jubilació dels propietaris.
