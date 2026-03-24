
Els hotels gironins registren el seu millor febrer amb rècord de visitants i pernoctacions

L’estada mitjana puja fins a les 2,03 nits i el mercat estatal guanya pes

Un grup de turistes entrant en un establiment hoteler en una imatge d’arxiu. | ACN

Un grup de turistes entrant en un establiment hoteler en una imatge d’arxiu. | ACN

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Els hotels de les comarques gironines van registrar al febrer 165.214 viatgers i 335.591 pernoctacions, unes xifres que converteixen aquest mes en el millor febrer de la sèrie històrica -que es remunta a l'any 1999- a la província, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Fins ara, el millor registre en un mes de febrer era el del passat 2025, quan els establiments hotelers de la demarcació van allotjar 163.511 viatgers i van sumar 305.810 pernoctacions. Aquest any els establiments han sumat 1.703 visitants més, un 1,04% més, i s’hi han registrat 29.781 pernoctacions més, un augment del 9,74%.

L’augment de les pernoctacions, molt més intens que el dels viatgers, apunta també a estades més llargues. De fet, la mitjana va passar d’1,87 nits per viatger al febrer del 2025 a 2,03 aquest any.

Les dades evidencien, a més, un comportament desigual segons el mercat. El turisme estatal va créixer tant en viatgers com en pernoctacions: els hotels gironins van rebre 94.130 residents a Espanya, per sobre dels 90.859 de l’any passat, mentre que les pernoctacions d’aquest segment es van situar en 164.169, gairebé 12.000 més. En canvi, el nombre de visitants procedents de l’estranger va recular lleugerament, de 72.652 a 71.084, però les seves pernoctacions van augmentar fins a 171.421. És a dir, van arribar una mica menys de turistes internacionals, però es van quedar més dies.

Rècord a Catalunya

Per la seva banda, els hotels catalans van allotjar 1.259.374 viatgers durant el febrer, un 6,3% més que en el mateix mes de l’any passat i la millor dada en un febrer des de l’inici de la sèrie històrica el 1999. Així, el sector encadena gairebé un any de rècords, des de l’abril de l’any passat. Del total de visitants, 770.302 són estrangers (+8,6%) i 489.072 residents a l’Estat (+2,8%).

Gráfico que muestra el número de viajeros que se alojan en hoteles catalanes por mes desde 1999.

En paral·lel, es van registrar 2.767.651 pernoctacions, també la xifra més alta d’un mes de febrer de la sèrie històrica. La major part corresponen a visitants estrangers, que concentren més de dos terços de les nits totals. El creixement es recolza sobretot en el turisme internacional, que ja representa més del 61% del total de viatgers allotjats als hotels catalans, segons l'agència ACN. 

En comparació amb el mes anterior, el nombre de viatgers va augmentar un 8,3%, amb una evolució molt similar entre els visitants estatals (+8,7%) i els estrangers (+8,1%). Per tipologia d’establiments, l’activitat es concentra principalment en hotels de tres i quatre estrelles, que agrupen la major part dels viatgers i de les pernoctacions registrades durant el mes.

