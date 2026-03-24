Els transportistes veuen "insuficients i populistes" les mesures del govern estatal per pal·liar l'impacte de la guerra
Asseguren que suporten sobrecostos d'entre 300 i 600 euros setmanals per vehicle i reclamen "ajudes estructurals"
Els transportistes catalans veuen "insuficients i populistes" les mesures del govern estatal per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà damunt el sector. Asseguren que l'ajuda directa de 20 cèntims per litre al gasoil professional queda curta, perquè no repercuteix directament damunt el transportista sinó que a la pràctica "es dilueix" dins la cadena logística. El secretari de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Jordi Esparreguera, subratlla que de mitjana, d'ençà que va esclatar el conflicte, suporten sobrecostos setmanals d'entre 300 i 600 euros per vehicle (tant de transport de mercaderies com de passatgers). Per això la CETCAT reclama que s'apliquin "ajudes estructurals" al sector.
Els transportistes subratllen que el paquet de mesures anunciades per l'executiu de Pedro Sánchez, si bé beneficien el consumidor final -com la rebaixa de l'IVA al 10% de l'electricitat, el gas i els carburants- són "del tot insuficients" per al sector. Amb relació a la fiscalitat, Jordi Esparreguera subratlla que, per a les empreses, l'IVA és un tribut "amb neutralitat"; o que la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs fins al mínim permès per la UE, a la pràctica, tampoc els solucionarà massa res perquè "ja es troba implícit a les tarifes de costos pactades amb els clients".
El secretari de la CETCAT també és bastant crític amb l'ajuda directa de 20 cèntims per litre al gasoil professional. De fet, la qualifica directament de mesura "populista", perquè no s'ha garantit que aquesta rebaixa es traslladi íntegrament als transportistes. "En realitat, un cop hàgim ajustat tant els impostos indirectes com els específics que tenim incorporats a les nostres tarifes, potser ens quedarà un descompte de 5 cèntims", afirma Esparreguera.
"Per tant, l'ajuda es minimitza i en realitat queda diluïda dins la cadena logística", diu el secretari del CETCAT. I això, com també ha alertat el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) -que agrupa el sector en l'àmbit estatal- pot derivar "en una situació paradoxal" per al sector: que en plena escalada de costos les tarifes s'acabin "abaixant de manera forçada".
"Dins les tarifes hi ha uns costos de carburant que poden fluctuar, però això no ens ha de perjudicar ni als uns ni als altres", explica el secretari de la CETCAT. "Amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, i la pujada tant sobtada dels carburants, tot aquest sobrecost ens l'hem menjat els transportistes", lamenta Jordi Esparreguera.
Entre 300 i 600 euros
De fet, la patronal assegura que, arran del conflicte, de mitjana les empreses estan suportant sobrecostos d'entre 300 i 600 euros setmanals per vehicle (siguin de mercaderies o de passatgers). "Les mesures que ha fet el govern estatal estan pensades per al consumidor final, però en el cas dels professionals la complexitat és molt més gran; per tant, allò que cal és implantar ajudes estructurals i específiques, diferenciades de la resta", diu Esparreguera.
Per als transportistes, allò que cal és implantar de manera urgent un sistema que permeti ajustar la despesa en combustible als costos d'explotació de les empreses en funció del preu en què es trobi el gasoil. I que pugui revisar-se setmanalment o diària. Aquesta mesura -una clàusula d'indexació flexible- permetria, segons subratllen tant el CETCAT com la CNTC, "evitar que el sector assumeixi en solitari les fluctuacions brusques del mercat".
Jordi Esparreguera subratlla que, amb crisis com la derivada de la guerra a l'Orient Mitjà, el carburant pot passar de ser "un 30% dins em compte d'explotació a situar-se'n al 40 o el 45%". I ja avança que, de fet, un augment dels combustibles també porta aparellat un increment de preu dels pneumàtics a curt termini. "Per tant, calen mesures més estructurals, i no conjunturals, que evitin que les empreses del sector hagin d'arriscar la seva tresoreria i treballin en diferit, en espera de veure què podran recuperar d'aquestes despeses", subratlla el secretari de la CETCAT.
Per últim, Jordi Esparreguera també subratlla que estan amatents a veure com s'apliquen les mesures que aquest dimarts ha aprovat el Govern per fer front a l'impacte de la guerra. Dins el paquet de 400 milions d'euros als quals l'executiu de Salvador Illa ha donat llum verda, en el cas del transport s'hi inclou l'exempció de l'impost de CO2 a per a les furgonetes.
"Hem d'analitzar totes les mesures i ajudes en detall i veure quin és l'impacte efectiu que tindran", diu Esparreguera. "Per exemple, en el cas de les estatals, encara estem esperant veure de quina manera concreta s'aplicaran", hi afegeix el secretari de la CETCAT. "Però repeteixo, allò que ens cal són mesures estructurals, perquè tant en carburants com energia, quan hi ha fluctuacions, el nostre és un dels sectors que en queda més perjudicat directament", conclou el secretari de la CETCAT.
