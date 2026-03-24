El Patronat de Turisme Costa Brava activa un pla promocional específic per atraure turisme del Benelux
Segons l'Observatori Eurecat, aquest mercat ha caigut un 3% en arribades i un 2% en pernoctacions
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha activat un pla promocional específic per atraure turisme del Benelux, el segon mercat internacional emissor per a les destinacions gironines. L'any 2025 va registrar un total de 767.000 visitants i 3,8 milions de pernoctacions. El pla té com a objectiu incidir en el sector de la intermediació neerlandès, belga i luxemburguès i, alhora, captar i atraure al potencial visitant. Segons dades de l'Observatori Eurecat, durant l'últim exercici ha registrat una disminució del 3% en arribades i un 2% en pernoctacions. De forma disgregada, mentre el turisme neerlandès va mantenir les xifres, el belga va registrar un descens, amb 30.500 belgues menys, i en les estades, prop de 70.000 menys, que el 2025.
Entre les actuacions que s'han dut a terme, hi ha la participació a la fira VakantieBeurs, d’Utrecht, del 8 a l’11 de gener; la participació a la trobada professional LuxTravelHub, a Luxemburg, el 19 i 20 de març, que va aplegar dos-cents agents de viatge amb l’objectiu de promocionar l’oferta de la destinació coincidint amb la nova connexió aèria que la companyia aèria Luxair iniciarà al juny amb l’Aeroport Girona-Costa Brava; l’organització del workshop invers a la Costa Brava amb la programació de viatges de familiarització per als setze agents de viatge a la destinació, i l’assistència conjunta amb l’Agència Catalana de Turisme al village de la cursa ciclista Liège-Bastogne-Liège, vinculada a l’esdeveniment del Tour de France, que enguany discorrerà en territori català.
Des de l'ens també destacant la trobada comercial que es farà el 12 de maig a la ciutat belga de Lieja, desplaçant per a l’ocasió una àmplia delegació d’empreses i entitats turístiques gironines que es reuniran amb una quarantena d’agents de viatges, prescriptors i mitjans de comunicació belgues. En l’àmbit de la publicitat es difondrà la nova campanya publicitària «Soc la Costa Brava i el Pirineu de Girona, amb mi vius el doble», a les ciutats de Brussel·les i Amsterdam utilitzant suports exteriors com ara autobusos urbans i marquesines, entre d’altres.
Així mateix, s’han fet viatges de familiarització amb agències estratègiques com Unique Hideaways i Pro’s Golftime; viatges de premsa per a mitjans de comunicació com Weekend Knack i Reishonger.nl i s’han organitzat viatges amb creadors de continguts. A partir de la primavera es programaran noves visites de professionals a la demarcació motivades per l’interès de conèixer de primera mà l’oferta turística de la destinació.
El president de la Diputació i del Patronat, Miquel Noguer, afirma que el turisme del Benelux és "fonamental" per a la destinació gironina. "A més del volum que representa, aprecia la qualitat i el valor de la nostra oferta, i és un mercat altament fidelitzat", remarca. A més, Noguer afirma que en l'actual tessitura geopolítica, "la nostra destinació ha de fer-se valer com a destinació segura i refugi de la Mediterrània".
