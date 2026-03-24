Sis de cada deu turistes que visiten Girona fan excursions d'un dia a la ciutat
El primer informe amb dades dels sensors intel·ligents conclou que hi ha una "evolució moderada de l'activitat"
Sis de cada deu turistes que visiten Girona fan excursions d'un dia a la ciutat i els que s'hi allotgen hi dormen dues nits de mitjana. Ho recull un informe que per primer cop incorpora les dades de la xarxa de sensors que va instal·lar l'Ajuntament. Els dispositius, concentrats al Barri Vell, compten els turistes a través dels mòbils. L'informe també conclou que el 2025 a Girona hi ha hagut "una evolució moderada" de l'activitat turística. La vicealcaldessa Gemma Geis subratlla que, al costat de garantir l'equilibri amb la ciutadania, l'aposta també demana atraure visitants "de qualitat" -entre d'altres, fent que incrementin la despesa- i posa en relleu que les dades de l'informe avalen haver implantat la nova taxa per als busos.
La xarxa de sensors intel·ligents per comptar els turistes va començar a funcionar a partir de l'estiu passat. Els dispositius -en total, n'hi ha nou- abracen tant l'interior del Barri Vell com tot l'àmbit que l'envolta (la plaça Independència, el carrer Santa Clara, la plaça Catalunya o la zona del mercat, entre d'altres). N'hi ha tant al carrer com a l'interior d'equipaments públics (per exemple, el Museu d'Història, l'Oficina de Turisme de la Rambla o l'ajuntament mateix).
Els sensors, que tenen l'aparença d'un rúter, capten els senyals que emeten els telèfons mòbils. I a partir d'aquí, són capaços de discernir si els qui hi passen per sota són gironins o bé turistes. Però no tan sols això. Perquè també analitzen si els visitants tan sols fan una excursió d'un dia a la ciutat o bé s'hi allotgen.
Ara l'Ajuntament ja ha rebut les primeres dades d'aquests dispositius. Fan referència a tot el segon semestre de l'any passat -abans, no funcionaven- i s'inclouen dins l'informe que analitza l'evolució del turisme a Girona durant el 2025. Sobretot, els sensors permeten veure quina afluència de visitants ha rebut la ciutat al pic de l'estiu (entre juliol i setembre) i a través de les enquestes que es fan des de les oficines de turisme, conèixer quin és el seu perfil.
Durant aquells tres mesos, la xarxa de sensors concentrada al Barri Vell va comptar 62.272 turistes; més o menys, repartits de manera homogènia entre el juliol (20.482), l'agost (20.123) i el setembre (21.667).
Les dades que han recollit els dispositius també han permès saber que, de tots aquests visitants, sis de cada deu han fet excursions d'un sol dia a Girona -en funció del mes, el percentatge oscil·la entre el 62 i el 64%- i que aquells qui han pernoctat a la ciutat, de mitjana s'hi han allotjat dues nits. Sobretot, en hotels o bé en apartaments i pisos turístics.
Estranger i en parella
A grans trets, el turista que s'allotja a Girona és el d'un europeu que viatja en parella i que té més de 45 anys. En aquest cas, el perfil s'ha dibuixat a partir de les enquestes fetes des de les oficines de turisme. Per països, destaquen França, el Regne Unit, Alemanya i els Països Baixos. I entre els qui arriben a Girona des de diferents punts de l'estat espanyol, els qui visiten més la ciutat són els madrilenys, els valencians i els bascos.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, subratlla que aquest turisme "és bàsicament familiar, que ve a gaudir de la ciutat" i posa en relleu que més del 60% aposta per visitar el patrimoni cultural.
"Evolució moderada"
Deixant de banda l'estiu, les dades de la xarxa de sensors també recullen com entre octubre i desembre a Girona hi ha molts més excursionistes -és a dir, que s'estan un dia a la ciutat- que no pas turistes que s'hi allotgin. De fet, els primers arriben a doblar els altres. Això, però, té una explicació clara: les Fires i Festes de Sant Narcís (que atrauen nombroses persones a Girona).
L'informe sobre el turisme a la ciutat també conclou que, al llarg del 2025, "els diferents indicadors mostren una evolució moderada de l'activitat". Aquí, entre d'altres, el document incorpora dades sobre el 'xatbot' amb intel·ligència artificial que informa sobre monuments, hotels i restaurants (i al qual s'accedeix mitjançant un codi QR) o els 20 sensors que s'han instal·lat a l'aparcament de busos turístics de Fontajau.
Gemma Geis subratlla que totes aquestes dades intel·ligents, a part de rebatre discursos "que no ens porten enlloc", permetran treballar millor "l'equilibri" entre turisme i ciutadania. Entre d'altres, apostant per "desestacionalitzar" diferents propostes i estendre-les al llarg de l'any (com ara les fires al carrer).
Per a la vicealcaldessa, a més, el fet que sis de cada deu turistes facin excursions d'un dia a la ciutat no és una dada dolenta, sinó el reflex de "l'atracció" que té Girona entre els estrangers que fan estades a la Costa Brava.
Sí que Geis subratlla, però, que cal continuar treballant perquè aquests turistes aportin "valor afegit" a la ciutat. Cosa que passa també perquè hi incrementin la despesa que fan. "Es tracta que aquest turisme sigui equilibrat, responsable i que no generi molèsties; i això demana regular, però també fer valdre la feina que s'està fent des del sector privat de manera conjunta amb l'Ajuntament", afirma la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica.
Entre 696 i 959
Durant l'estiu, els sensors que s'han instal·lat a Fontajau han comptabilitzat 2.243 autobusos turístics que han fet servir l'aparcament (696 al juliol, 588 a l'agost i 959 al setembre). En el cas dels mesos d'octubre i novembre -aquí, també es nota l'impacte de les Fires de Sant Narcís- la xifra de busos que hi han estacionat, respectivament, s'ha situat en 1.278 i 906.
Per a la vicealcaldessa, això també avala la nova taxa de 4,95 euros/hora per als busos turístics que ha implantat l'ajuntament, i que ara fa poc el TSJC ha ratificat. "Hi ha molta gent que ve a passar un dia a la ciutat; i per tant, jo crec que la taxa respon a la voluntat de regular aquest turisme, però també de buscar-ne l'equilibri amb la ciutat i no malmetre un sector que és important per a Girona", afirma Gemma Geis.
Per últim, l'informe incorpora una estadística sobre el 'xatbot' que informa els turistes a través del WhatsApp. S'hi accedeix a través d'un codi QR imprès en cartells que s'han repartit arreu de la ciutat (en llocs com el Cul de la Lleona o el carrer Santa Clara).
D'ençà que es va activar, a partir de l'estiu, hi ha hagut 1.244 turistes que l'han fet servir. Sobretot espanyols, francesos, anglesos, nord-americans, italians i alemanys.
En total, el 'xatbot' ha registrat gairebé 13.500 missatges, la majoria dels quals eren demandes d'informació sobre què visitar o bé on anar a menjar. En aquest darrer cas -com també passa amb els hotels- l'assistent intel·ligent dona informació de manera aleatòria; és a dir, que els allotjaments, bars i restaurants que recomana no sempre són els mateixos.
