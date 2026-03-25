Comença la construcció d’un edifici d'11 habitatges amb sistema industrialitzat de fusta a Palamós
El bloc tindrà 1.300 metres quadrats construïts
La fusta guanya pes dins del sector de la construcció. L'empresa Actia ha iniciat a Palamós les obres d’un edifici d’11 habitatges que s’aixecarà amb un sistema industrialitzat amb aquest material, segons informa la companyia en un comunicat. La firma detalla que el bloc tindrà 1.300 metres quadrats de superfície construïda, distribuïts en planta soterrània, baixa i dues altures.
Actia és una empresa especialitzada en el disseny, la fabricació i el muntatge d’edificis industrialitzats en fusta. La societat disposa d’una factoria a Gurrea de Gállego (Osca), des d’on produeix bona part dels components que després s’assemblen a l’obra.
L’empresa també està vinculada a un altre projecte rellevant a les comarques gironines: la nova residència de gent gran i centre de dia de Lloret de Mar, a la zona del Turó de Can Buch. L’equipament tindrà 136 places residencials i un centre de dia per a una vintena d’usuaris El projecte té un pressupost d’11 milions d’euros, dels quals 5,91 euros són finançats pels fons NextGenerationEU i la resta per l’Ajuntament de Lloret de Mar que s’ha endeutat per tirar-lo endavant, segons es va informar el gener del 2025, amb l'inici de les obres.
Tant en el cas de Palamós com en el de Lloret, Actia sosté que aquest sistema permet retallar fins a un 40% els terminis d’execució respecte de la construcció tradicional, evitar desviacions pressupostàries i reduir la petjada de carboni, dins d’un model que presenta com a "eficient" i ajustat a les certificacions "més exigents".
