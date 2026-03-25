La indústria alimentària adverteix sobre la IA: "Voler implementar-la a tot arreu és el primer error"

Frit Ravich i Noel defensen des de la fira Alimentaria una aplicació selectiva de la tecnologia i reclamen paciència, coherència i resultats mesurables

D'esquerrà a dreta: Vicenç Segalés, director industrial de Frit Ravich; Lluís Castarlenas, responsable de Nealia, spin-off de Vall Companys; Jaume Planella, director corporatiu d’R+D de Noel; Emili Angles, Industry 4.0 Development Lead de Mars Snacking-Kellanova. / Joel Lozano

Barcelona

La irrupció de la intel·ligència artificial a la indústria alimentària obre noves oportunitats, però també obliga les empreses a ser prudents i selectives a l’hora d’aplicar-la. Aquest ha estat un dels missatges principals de la taula rodona sobre IA celebrada aquest dimecres a la fira Alimentaria, en què representants de les empreses gironines Frit Ravich i Noel han coincidit a defensar que la tecnologia només té sentit si respon a necessitats concretes i aporta resultats reals.

Jaume Planella, director corporatiu d’R+D de Noel, ha advertit que "en les nostres empreses tots parlem d’IA i la volem implantar a tot arreu, i això és el primer error". Segons ha afirmat, la clau no és incorporar aquesta tecnologia de manera indiscriminada, sinó "identificar on podem aplicar-la amb un retorn satisfactori".

Planella també ha defensat una aproximació pràctica a la innovació tecnològica. En aquest sentit, ha assegurat que a l’empresa valoren més que "algú tiri de nosaltres amb una solució tecnològica" que no pas desenvolupar-la íntegrament de manera interna. En l’àmbit de la seguretat alimentària, ha apuntat que la IA pot ser útil per crear models d’ajuda, però ha remarcat que després caldrà validar-los: "Podem crear models que ens ajudaran en seguretat alimentària, però haurem de certificar que serveix. És de gran ajuda, però no és suficient".

Des de Frit Ravich, Vicenç Segalés, director industrial, ha situat la IA com una eina de suport dins d’una transformació empresarial més àmplia. "La IA ens ha d’acompanyar", ha resumit, tot vinculant-la amb l’orientació al client, l’explotació de les dades i la capacitat de fer créixer el negoci. També ha subratllat que la qualitat s’ha d’entendre des d’una perspectiva global, tant en el producte com en els processos.

Segalés ha defensat, a més, la necessitat de trobar un equilibri entre servei i competitivitat, un concepte que ha resumit amb la idea de la "flexieficiència", és a dir, el "punt just" entre la resposta que es dona al client i l’eficiència interna de l’empresa. Alhora, ha apel·lat a la "coherència" i la "paciència" a l’hora d’abordar els canvis tecnològics, i ha remarcat que és imprescindible saber per què es fan les coses, disposar de plans consistents i tenir clar cap on es vol anar.

El directiu de Frit Ravich també ha destacat que les empreses viuen en una "transformació contínua" i que, en aquest escenari, la col·laboració és clau. "No tens l’expertesa en tot", ha recordat, en una defensa oberta de sumar coneixement extern per afrontar els reptes que planteja la digitalització del sector alimentari.

La taula rodona, centrada en l’ús de la IA a la indústria alimentària, també ha comptat amb la participació de Lluís Castarlenas, responsable de Nealia, spin-off de Vall Companys, i d’Emili Angles, Industry 4.0 Development Lead de Mars Snacking-Kellanova.

