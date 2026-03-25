El mercat immobiliari de Girona comença l’any a l’alça: creixen les vendes d’habitatges i les hipoteques
L’obra nova guanya pes, mentre la segona mà continua concentrant la major part de les operacions
El mercat immobiliari de les comarques gironines ha començat el 2026 amb una evolució positiva, tant en compravendes com en firma d’hipoteques sobre habitatges. Segons les darreres estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a la demarcació es van vendre 1.335 habitatges durant el gener, un lleuger increment que suposa 18 més que en el mateix mes del 2025, cosa que representa un augment de l’1,4%. Paral·lelament, es van constituir 782 hipoteques sobre habitatges, 65 més que un any enrere, amb un increment del 9,1%.
Les compravendes es mantenen així en una franja alta de la sèrie històrica, que comença l'any 2007, tot i quedar encara lluny dels màxims assolits durant el boom immobiliari. El gener del 2026 se situa considerablement per sota del sostre de 2.063 operacions registrat el gener del 2007, però és el tercer millor gener de tota la sèrie disponible de l’INE per a la província, només superat pel del 2007 i pel del 2023, quan es van formalitzar 1.409 compravendes. De fet, el resultat d’aquest any també queda lleugerament per sobre del gener del 2024, quan se’n van comptabilitzar 1.333.
Del total de 1.335 compravendes d’habitatges tancades a la demarcació durant el gener, 1.260 van correspondre a habitatge lliure i 75 a protegit. Pel que fa a l’estat dels immobles, el mercat va continuar sustentant-se sobretot en la segona mà, amb 992 operacions, mentre que els habitatges nous en van sumar 343. En comparació amb el gener del 2025, les vendes d’obra nova van créixer amb força, ja que van passar de 252 a 343, mentre que les de segona mà van recular de 1.065 a 992.
Més hipoteques
Pel que fa a les hipoteques, l’inici d’any també deixa xifres positives per al sector. Les 782 firmes del gener del 2026 superen les 717 del mateix mes del 2025 i també milloren les 579 del gener del 2024. Tot i això, la distància amb els grans registres històrics continua sent molt notable: el màxim de tota la sèrie en un mes de gener continua sent el del 2006, amb 2.910 préstecs hipotecaris.
De fet, la sèrie històrica de les hipoteques de l’INE arrenca el 2003, quatre anys abans que la de compravendes d’habitatges, i evidencia fins a quin punt els nivells actuals encara són lluny dels del boom immobiliari. Després del sostre del 2006, els inicis d’any més intensos van ser els del 2007, amb 2.798 firmes; el 2003, amb 2.197; el 2005, amb 2.142; el 2004, amb 2.114, i el 2008, amb 2.057.
L’augment de les hipoteques també va anar acompanyat d’un volum més alt de capital prestat. Durant el gener, les entitats financeres van concedir a la demarcació 135,4 milions d’euros en hipoteques sobre habitatges, davant dels 115,3 milions del gener del 2025. Això suposa un increment de 20,1 milions i una pujada del 17,5% en només un any.
Aquesta evolució fa que, a més de signar-se més hipoteques, també augmenti l’import mitjà. Si es divideix el capital prestat pel nombre d’operacions, el valor mitjà de cada hipoteca se situa al gener del 2026 en uns 173.200 euros, per sobre dels prop de 160.800 euros del mateix mes de l’any passat.
Subscriu-te per seguir llegint
