El Ministeri de Transports preveu invertir prop de 1.800 milions d'euros en 40 trens per a l'Alta Velocitat

Estaran preparats per circular a 350 per hora quan la infraestructura ho permeti

Pla obert d'un dels trens Avlo / ACN/Albert Cadanet

Madrid

El Ministeri de Transports preveu invertir fins a 1.777 milions d'euros per comprar 40 nous combois per a les línies d'Alta Velocitat. En una primera fase l'actuació preveu la compra de 30 trens per 1.362 milions, xifra que es pot ampliar en 10 unitats més. El ministeri assegura que els nous vehicles podran circular a 350 quilòmetres per hora un cop la infraestructura ferroviària "estigui preparada per permetre l'increment de la velocitat comercial". La nova licitació s'orienta a la renovació dels trens que acumulen més anys de servei. Els criteris tècnics prioritzaran la rapidesa en els terminis de fabricació i la disponibilitat de les noves unitats. Les cinc primeres s'hauran d'entregar abans del 40è mes, i els restants, abans del 78è.

Els nous trens estaran construïts per operar en ample estàndard i la configuració interior inclourà un mínim de 450 places distribuïdes en dues classes. Els criteris d'adjudicació s'estructuren en una avaluació combinada dels aspectes tècnics, econòmics i de manteniment, segons s'apunta des del Ministeri.

Detinguts a Olot dos homes implicats en la mort a ganivetades d'un altre el cap de setmana

"Abdul és molt divertit", apunta el company de pis del detingut per presumpte terrorisme jihadista a Palma

Fran Beltrán: «Tenia dubtes de venir, però vaig pensar: 'seré un guerrer per a la causa'»

Ibudilast, així és el fàrmac que ja està aprovat per a l'asma i que podria frenar la metàstasi cerebral

Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament

La CUP reclama ajuts als municipis del Gironès que han de portar residus "a més de 40 km" per manca d'infraestructures

Junts per Ripoll dirà 'no' al pressupost d'Orriols perquè no preveu la pèrdua de l'ajut de 2,7 milions de la Nau del Pla
