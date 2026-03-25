El Ministeri de Transports preveu invertir prop de 1.800 milions d'euros en 40 trens per a l'Alta Velocitat
Estaran preparats per circular a 350 per hora quan la infraestructura ho permeti
El Ministeri de Transports preveu invertir fins a 1.777 milions d'euros per comprar 40 nous combois per a les línies d'Alta Velocitat. En una primera fase l'actuació preveu la compra de 30 trens per 1.362 milions, xifra que es pot ampliar en 10 unitats més. El ministeri assegura que els nous vehicles podran circular a 350 quilòmetres per hora un cop la infraestructura ferroviària "estigui preparada per permetre l'increment de la velocitat comercial". La nova licitació s'orienta a la renovació dels trens que acumulen més anys de servei. Els criteris tècnics prioritzaran la rapidesa en els terminis de fabricació i la disponibilitat de les noves unitats. Les cinc primeres s'hauran d'entregar abans del 40è mes, i els restants, abans del 78è.
Els nous trens estaran construïts per operar en ample estàndard i la configuració interior inclourà un mínim de 450 places distribuïdes en dues classes. Els criteris d'adjudicació s'estructuren en una avaluació combinada dels aspectes tècnics, econòmics i de manteniment, segons s'apunta des del Ministeri.
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres