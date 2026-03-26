Confusió fiscal en autònoms
Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)
La possible exempció d'IVA per a autònoms té base europea, però Espanya encara no l'aplica. Això és el que hi ha de veritat i el que no
Marcos Rodríguez
La idea que els autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros deixaran de pagar IVA ha corregut com la pólvora en els últims dies. Tanmateix, la mesura no està aprovada ni en vigor a Espanya encara, tot i que sí que té una base legal en la normativa europea que explica per què se'n parla ara.
En concret, la clau està en una directiva comunitària que permet als Estats membres introduir un sistema de franquícia d'IVA per a petits negocis. És a dir, la possibilitat que determinats autònoms quedin exempts d'aquest impost si no superen un llindar de facturació.
Què hi ha de veritat en l'exempció de l'IVA
La norma europea —la Directiva (UE) 2020/285— permet fixar aquest límit fins als 85.000 euros anuals. Però hi ha un matís fonamental: la seva aplicació no és automàtica, sinó que cada país l'ha d'adaptar a la seva legislació nacional.
I aquí hi ha el punt clau. Espanya encara no ha fet aquesta transposició, tot i que el termini per fer-ho ja ha vençut. De fet, la Comissió Europea ha iniciat accions contra l'Estat espanyol per aquest retard.
Què no és cert (i convé aclarir)
Malgrat les interpretacions recents, hi ha diverses idees que convé desmuntar:
- No s'ha aprovat encara cap llei que elimini l'IVA als autònoms.
- No ha entrat en vigor cap canvi fiscal d'aquest tipus.
- Els autònoms continuen obligats a repercutir i declarar l'IVA com fins ara.
És a dir, en la pràctica, no ha canviat res en el dia a dia fiscal del col·lectiu.
Què passarà si finalment s'aplica
Si Espanya decideix implantar aquest sistema, els autònoms que estiguin per sota del llindar podrien:
- No incloure IVA en les seves factures.
- No presentar declaracions periòdiques d'aquest impost.
Però també hi hauria una contrapartida important: no podrien deduir-se l'IVA suportat en les seves despeses, cosa que pot no ser beneficiosa en tots els casos.
Per què es parla ara d'aquesta mesura
El debat s'ha reactivat per diversos factors: la pressió de Brussel·les per complir amb la normativa europea, les demandes d'associacions d'autònoms i el context polític actual, que no deixa de ser on es negocien mesures econòmiques d'impacte.
En aquest escenari, l'exempció d'IVA apareix com una opció sobre la taula, però sense calendari clar ni aprovació definitiva.
Què han de fer ara els autònoms
A curt termini, el missatge és clar: no hi ha canvis immediats. Els autònoms han de continuar complint amb les seves obligacions fiscals habituals fins que, si escau, s'aprovi una norma concreta a Espanya.
Fins aleshores, qualsevol titular que parli de l'eliminació de l'IVA s'ha de llegir amb cautela: la mesura existeix sobre el paper a Europa, però encara no forma part de la realitat fiscal espanyola.
Subscriu-te per seguir llegint
