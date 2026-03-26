Girona aprofita l’altaveu d’Alimentaria per guanyar visibilitat i obrir mercats
El saló reuneix més de 109.000 professionals i suma 14.500 reunions de negoci en la seva edició "més internacional"
La fira Alimentaria ha tancat aquest dijous una edició especialment simbòlica, la del 50è aniversari, amb les empreses gironines aprofitant un cop més el gran aparador del sector per reforçar contactes, ensenyar producte i intentar obrir portes comercials. Des de grans grups amb dècades de trajectòria firal fins a petits elaboradors que s’hi estrenaven, la província hi ha tornat a fer acte de presència amb perfils molt diferents, però amb una mateixa idea de fons: continuar fent-se lloc en un mercat cada vegada més competitiu.
En total, 52 empreses gironines han participat en aquesta edició del saló, celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Durant quatre dies, els passadissos del certamen han estat punt de trobada per a importadors, distribuïdors, clients habituals i empreses que han buscat noves vies de creixement.
Noel ha estat una de les firmes que ha tornat a reivindicar el seu vincle històric amb el saló. La companyia olotina hi exposa des del 1976, el mateix any en què va néixer Alimentaria. La directora de màrqueting de l'empresa, María Sánchez, explicava durant la fira que el certamen és "una molt bona oportunitat" per ensenyar innovacions i mantenir el contacte amb clients, en un moment en què l’empresa vol continuar eixamplant el seu radi d’acció més enllà del negoci carni tradicional.
Aquesta evolució és una de les idees que Noel ha volgut posar sobre la taula durant el saló. Del pes històric de la carn fresca i la xarcuteria, la firma ha anat obrint-se pas també en categories com els plats preparats, les cremes, els gaspatxos o els sucs. El director corporatiu de comunicació i sostenibilitat, Jordi Port, ho vinculava a la mateixa evolució del consum i del sector. També apuntava una lectura més general d’aquesta edició: la sensació que enguany no s’ha vist "un corrent d’innovació hiperdisruptiu" com en altres convocatòries, sinó una innovació més orientada a la conveniència i a les necessitats quotidianes del consumidor.
Nous mercats
Aquest focus en l’obertura comercial també s’ha fet visible en empreses com Anxoves de l’Escala. La responsable de l’àrea comercial, Rocío Fernández, considera que la presència a Alimentaria és gairebé obligada per a una marca molt implantada a Catalunya, però que continua trobant en la fira un bon espai per captar importadors. La firma escalenca concentra encara el gruix de les seves vendes al mercat català i destina entorn d’un 10% del negoci a l’exportació, però veu clar que en alguns casos li és més senzill créixer a fora que en determinats mercats de l’Estat, molt marcats pel pes tradicional de l’anxova del Cantàbric. "A vegades és més fàcil obrir mercat a Alemanya, per exemple, que a Andalusia", explicava. La fira ha estat un espai per "picar pedra i aconseguir més importadors", en paraules de la mateixa Fernández. Aquesta és, de fet, una de les utilitats més repetides entre les empreses: aprofitar la concentració de compradors i professionals per multiplicar contactes en pocs dies i en un mateix recinte.
En aquest terreny, Can Bech, firma gironina de melmelades, salses gourmet, maridatges i també productes pensats per al canal Horeca, ha tornat a moure’s amb un objectiu doble: obrir mercats nous i reforçar-ne d’altres on ja és present. La firma ha participat a Alimentaria amb altres empreses gironines de la mà de Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona que reconeix els millors productes de les comarques gironines. Segons explicava l’Export Manager de l'empresa, Alba Sala, compartir espai amb altres productors pot afavorir sinergies i fer que un comprador que s’interessa per una empresa acabi fixant-se en una altra.
Can Bech, que assisteix a la fira des de fa anys, hi ha trobat aquests dies un espai útil tant per captar nous distribuïdors com per mantenir contacte amb clients internacionals que ja formen part de la seva cartera. La companyia situa entre el 27% i el 30% del seu negoci a l’exterior i té com a principals mercats els Estats Units i el Canadà, a més de diversos països europeus. Segons Sala, la firma ha aprofitat la cita per avançar tant a escala estatal com internacional, i manté el focus posat en països de l’est d’Europa, que veu com a mercats emergents amb potencial de creixement.
Diferent era la mirada d’Embotits Vilanova, empresa familiar de Tortellà i una de les firmes que s’han estrenat enguany al saló, també sota el paraigua de Girona Excel·lent. Per a la companyia, la fira no era tant una plataforma d’exportació com una oportunitat per començar a fer-se visible en un entorn més ampli que el seu mercat habitual. Raquel Vilanova, de la tercera generació familiar de l’empresa, admetia que fins ara la marca ha crescut sobretot gràcies al boca-orella i a la fidelitat d’una clientela que coneix els seus productes. El pas per Alimentaria, en aquest cas, s’ha viscut com una manera de donar-se a conèixer més i d’explorar nous contactes comercials sense renunciar a aquest perfil local que encara defineix el negoci.
També Gerio, dedicada als caramels i als bombons, ha tornat a passar per Barcelona, tot i que amb una mirada diferent. Carlo Gandino, responsable de noves àrees i dels mercats portuguès i italià, recordava que l’empresa acumula ja uns 40 anys de participació a Alimentaria, però matisava que el gruix del negoci internacional el treballen sobretot en altres fires. Tot i això, la cita barcelonina continua tenint pes com a punt de trobada amb clients habituals i com a escenari per presentar novetats.
Més de 109.000 persones
Durant els quatre dies de celebració, Alimentaria ha rebut prop de 109.600 professionals, un 25% dels quals internacionals, procedents de 120 països, sobretot dels Estats Units, Europa i Llatinoamèrica. La cita ha reunit més de 3.300 empreses expositores, 1.200 de 70 països, en una edició en què la presència internacional ha fet un pas endavant: les firmes estrangeres han crescut un 30% respecte del 2024 i la superfície expositiva destinada a aquesta participació ha augmentat un 40%. Europa, amb Polònia com a país d’honor, juntament amb Llatinoamèrica i l’Amèrica del Nord, han concentrat bona part d’aquesta representació empresarial.
Aquesta dimensió exterior s’ha traslladat també al negoci. Al llarg del certamen s’han celebrat 14.500 reunions comercials entre les empreses participants i els més de 2.700 compradors i importadors convidats pel saló, arribats també de 120 països, segons l'organització. Per al president d’Alimentaria, Antoni Llorens, el balanç confirma que el certamen manté intacte el seu paper dins del sector: sosté que "l'èxit de participació" d’aquesta edició evidencia "la solidesa del sector fins i tot en un context internacional tan complex com l’actual" i defensa que, després de 50 anys de trajectòria, Alimentaria continua sent "una eina d’internacionalització imprescindible" per a la indústria.
