Hotels a la Costa Brava: aquesta és la disponibilitat per Setmana Santa
El sector situa ara mateix les reserves entorn del 60% i confia a omplir més places en els dies festius
Els hotels de la Costa Brava arriben a Setmana Santa amb marge per omplir places i amb la sensació que una part important de la campanya encara s’ha de decidir en els pròxims dies. Segons les dades facilitades per la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, ara mateix les reserves se situen entorn del 60%, en una campanya marcada, un any més, per les reserves d’última hora i per la influència directa de la meteorologia.
La gerent de Costa Brava Centre, Judith Lloberol, explica que “ara estem a un 60% de reserves”, però remarca que aquesta fotografia encara és provisional. “Normalment per la Setmana Santa ja passa que la gent reserva molt a últim moment. Per tant, encara aquests dies poden entrar reserves o fins i tot anul·lacions, depenent del temps”, assenyala. Això vol dir que, a hores d’ara, encara hi ha disponibilitat, però també que l’ocupació final dependrà de com evolucionin les reserves en el tram final abans dels dies festius.
Moviment concentrat
Lloberol sosté que la Setmana Santa ja no funciona tant com una setmana sencera de vacances, sinó més aviat com una escapada concentrada en pocs dies. “Ja els últims anys tenim la sensació que no és una setmana. O sigui, sí que és Setmana Santa, però que és un cap de setmana llarg per treballar turísticament”, afirma. En aquest sentit, indica que el punt àlgid de la campanya s’espera a partir de divendres 3 d'abril, quan es concentra el gruix més important de visitants.
El perfil majoritari tornarà a ser, sobretot, el del turisme nacional i de proximitat. Des de Costa Brava Centre remarquen que hi ha molt moviment vinculat a la segona residència i que això també ha d’afavorir l’activitat en bars i restaurants. "Els restaurants estaran plens o volem que estiguin plens, vaja", assenyala la gerent de l’entitat.
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona coincideix amb aquest diagnòstic i situa la previsió global d’ocupació a la província entre el 60% i el 80%. L’entitat apunta que la majoria del turista serà interior, sobretot procedent de la província de Barcelona, i remarca que el comportament del visitant no ha canviat en allò essencial: “tothom s’espera a última hora per reservar per Setmana Santa”. També assenyala la situació geopolítica com un dels factors que poden influir en la campanya.
Aquesta prudència conviu, però, amb unes expectatives que el sector considera bones. També des de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA), la seva presidenta, Esther Torrent, explica que “les perspectives per aquesta Setmana Santa de moment són similars a altres anys”. En el seu cas, afegeix que el temps i la bona temporada de neu poden repartir més els visitants entre la costa i la muntanya, però insisteix igualment en la idea clau d’aquesta campanya: “les reserves de Setmana Santa sempre són molt a última hora i en funció de la climatologia”.
