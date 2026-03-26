L'empresa gironina Rubau i Grulop 21 construiran un nou campus biosanitari a Ciudad Real per 38,2 milions
El complex universtiari promogut per la UCLM preveu cinc edificis interconnectats en un espai de 21.000 metres quadrats
O.P.
La unió temporal d’empreses formada pel grup gironí Construccions Rubau i Grulop 21 construirà el nou Campus Biosanitari de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) a Ciudad Real. El contracte s’ha signat per 38.236.953 euros, IVA inclòs, i fixa un termini d’execució de 30 mesos.
El futur complex s’ubicarà al costat de l’Hospital General Universitari de Ciudad Real i tindrà una superfície aproximada de 21.000 metres quadrats. El projecte inclou cinc edificis interconnectats, a més d’aparcament i zones enjardinades.
Segons informa Rubau, el campus concentrarà l’activitat acadèmica i investigadora de les facultats de Medicina i Infermeria. L’objectiu és reunir en un mateix espai la formació universitària i l’activitat vinculada a l’entorn hospitalari.
El disseny arquitectònic ha estat elaborat per l’estudi Ramón Esteve, amb la participació de SOCOTEC España en els àmbits de l’enginyeria i la sostenibilitat. El projecte preveu criteris d’eficiència energètica, accessibilitat universal i estratègies bioclimàtiques, així com eines de digitalització per gestionar el cicle de vida de l’edifici.
La construcció s’ha concebut amb metodologia BIM (Building Information Modeling), un sistema digital que permet millorar la planificació, la coordinació i el seguiment de l’obra, i que també s’utilitza per facilitar la gestió posterior del complex.
Construccions Rubau és una multinacional amb més de 50 anys d'història que desenvolupa la seva activitat en el sector de les infraestructures mitjançant la construcció, concessió, conservació i manteniment de tota mena de projectes, tant d'obra civil com d'edificació. En els últims anys, el Grup ha desenvolupat un pla de creixement i diversificació amb noves àrees de negoci, oferint solucions ien l'àmbit de la mobilitat, el transport, l'aigua, l'habitatge, les energies renovables, la rehabilitació d'edificis i les matèries primeres.
Recentment, Rubau s'ha adjudicat la construcció d'un carretera a Mèxic per 38,5 milions d'euros.
