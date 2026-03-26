Montserrat Cerqueda és reelegida degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida
La candidatura obté el 57,9% dels vots i vol reforçar la formació, la digitalització i la representativitat territorial
Montserrat Cerqueda ha estat reelegida degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida per al període 2026-2030 amb el 57,9% dels vots. Segons ha informat la institució en un comunicat, la nova junta de govern estarà formada per 13 persones i es focalitzarà en reforçar la formació, la digitalització i la representativitat territorial. A més, el mandat inclourà mesures per promoure la igualtat de gènere, impulsar la participació dels joves i reforçar la presència del col·lectiu en els espais de decisió estatal. “Em sento molt il·lusionada i compromesa amb aquest nou mandat”, ha dit Cerqueda, que enceta una segona legislatura després de quatre anys al capdavant de l’entitat.
