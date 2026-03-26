Montserrat Cerqueda és reelegida degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida

La candidatura obté el 57,9% dels vots i vol reforçar la formació, la digitalització i la representativitat territorial

La degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (CGSBGLL), Montserrat Cerqueda, en una imatge d'arxiu / Albert Hernàndez (ACN)

Montserrat Cerqueda ha estat reelegida degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida per al període 2026-2030 amb el 57,9% dels vots. Segons ha informat la institució en un comunicat, la nova junta de govern estarà formada per 13 persones i es focalitzarà en reforçar la formació, la digitalització i la representativitat territorial. A més, el mandat inclourà mesures per promoure la igualtat de gènere, impulsar la participació dels joves i reforçar la presència del col·lectiu en els espais de decisió estatal. “Em sento molt il·lusionada i compromesa amb aquest nou mandat”, ha dit Cerqueda, que enceta una segona legislatura després de quatre anys al capdavant de l’entitat.

  1. Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
  2. Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
  3. Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
  4. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  5. Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
  6. Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
  7. Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
  8. «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»

¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes

Policies nacionals salven la vida d’un camioner amb un ictus a la Jonquera

Trànsit preveu una “eclosió de mobilitat” per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"

Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"

Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà

