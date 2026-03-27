Càmpings a Girona per Setmana Santa: aquesta és l’ocupació prevista
L’Associació de Càmpings de Girona preveu que molts establiments freguin el ple en els dies centrals de la campanya
Els càmpings de les comarques gironines afronten la Setmana Santa amb bones perspectives. Segons l’Associació de Càmpings de Girona, les reserves avancen “a bon ritme” i s’espera arribar a xifres d’entre el 80% i el 90% al conjunt dels establiments. L’entitat també apunta que durant els dies centrals festius, de dijous a diumenge, molts càmpings estaran pràcticament plens, en una arrencada de temporada que es mou en registres similars als de l’any passat.
La patronal del sector precisa que, per aquestes dates, obriran 56 dels 74 càmpings associats, és a dir, aproximadament el 75% de l’oferta. Es tracta, segons la mateixa entitat, d’un percentatge que ha anat creixent en els darrers anys, en paral·lel a l’estratègia d’allargar la temporada i reduir la dependència dels mesos d’estiu. En aquest sentit, els càmpings consideren que la Setmana Santa marca sobretot el tret de sortida de l’activitat turística i remarquen que la valoració global d’aquest inici de campanya no es podrà acabar de fer fins a finals d’abril, quan ja s’hagi vist com respon el mercat internacional.Les bones previsions arriben, a més, en un context marcat per l’augment de la taxa turística que entrarà en vigor l’1 d’abril i que el sector rebutja.
El principal factor que pot acabar decantant la balança aquesta Setmana Santa serà la meteorologia. El sector recorda que es tracta d’un tipus d’allotjament molt vinculat a l’exterior i assenyala que, si el temps acompanya, això afavorirà una ocupació elevada.
Més enllà de la fotografia immediata de Setmana Santa, els càmpings també constaten un canvi de fons en els hàbits dels visitants. Segons l’entitat, en els últims anys s’ha detectat una evolució cap a estades més llargues i un model de vacances més pausat. L’estada mitjana se situa actualment al voltant dels sis dies i, en el cas dels turistes internacionals, arriba als 7,3 dies, la més elevada entre les diferents tipologies d’allotjament. Aquesta tendència comporta menys rotació de clients, però més volum global de pernoctacions i un impacte econòmic més estable sobre el territori, ja que els visitants consumeixen més en comerç i serveis locals, detallen.
