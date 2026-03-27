L’exjugador de bàsquet Ferran Martínez, protagonista del Marca Girona

Expert en inversió i startups va ser el convidat del dinar col·loqui al Gironahub

L'exjugador de bàsquet Ferran Martínez protagonista del Marca Girona.

Redacció

Girona

L’exjugador de bàsquet professional Ferran Martínez va ser el convidat del dinar col·loqui va organitzar dijous l’Associació Catalunya Valley, que va tenir el suport del Gironahub, la Xarxa Bagi i l’agència La Factoria. Ferran Martínez va parlar dels seus inicis al Futbol Club Barcelona i la seva trajectòria i del que és la seva passió després de deixar el bàsquet: la innovació, l’emprenedoria i els models d’inversió. A l’acte hi van assistir disset empresaris i directius d’empresa del territori.

Dinar col·loqui va organitzar dijous l'Associació Catalunya Valley

Entre les novetats, Martínez va explicar el seu acord per formar part de la nova empresa que ha impulsat Iñaki Urdangarin, de nom Bevolutive, i que es dedica al coaching. El seu objectiu com assessoria és ajudar els esportistes que comencen la seva carrera i els professionals que estan a punt de deixar de competir.

Notícies relacionades

L’Associació Catalunya Valley ha organitzat altres trobades amb Lluc Salellas, Quim Salvi, Salvador Illa, Juan Bravo, Genís Roca, entre altres, i també actes en seus d’empreses com Frit Ravich, Kave Home, Ocine i Puratos, amb futurs actes a Aspronis, Mimasa i la Fundació Coromina.

