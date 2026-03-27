Crisi habitacional
L’oferta de lloguer en portals cau un 60% a Catalunya en dos anys
El descens en les ofertes publicades a internet impulsa canals alternatius, com grups de WhatsApp i Telegram
Sabina Feijóo Macedo
Els anuncis d'habitatge en règim de lloguer publicats als portals immobiliaris han caigut un 60% des del 2024 fins ara. En paral·lel, les compravendes s’han consolidat de forma notòria: se’n van registrar 112.585 el 2025, una xifra superior a les 99.592 de l’any previ, segons dades de l’INE recollides per Víctor Font, director d’estudis del portal immobiliari Pisos.com.
El director, que ha atès els mitjans aquest dijous a Barcelona, ha explicat que la caiguda d’oferta als anuncis acompanya un canvi als canals de comercialització i en el mateix comportament dels propietaris. "No només passa en pisos.com, sinó en el conjunt de portals", va explicar, apuntant que molts llogaters opten per retirar les seves vivendes dels circuits públics davant l’elevada pressió de contactes o directament per traslladar-les a la venda o al lloguer temporal. El resultat, adverteix, és un mercat "menys transparent i menys professionalitzat", en el qual proliferen canals informals com grups de missatgeria "a WhatsApp o Telegram" o contactes directes, dificultant tant l’accés a la informació com la seva traçabilitat.
La caiguda, no obstant, no només es produeix a la publicació d’anuncis, sinó que és estructural i conviu, a més, amb l’auge del lloguer temporal. En tot just dos anys, aquest tipus de contractes s’ha multiplicat: si el 2023 hi havia entorn de 800 a Barcelona, el 2025 ja superen els 3.000, mentre que en el conjunt de Catalunya assoleixen els 5.000. Per Font, aquest transvasament "modifica per complet l’equilibri del mercat", reduint encara més la disponibilitat d'habitatge habitual. A més, qüestiona l’impacte real d’algunes mesures regulatòries sobre els preus. En zones com l’Eixample o les Corts, on l’oferta ha caigut amb més intensitat, la reducció de contractes pot estar distorsionant l’evolució de les rendes. "No necessàriament estan baixant els preus, sinó que surten del mercat determinats actius i això contribueix a un descens afegit del valor del mercat", va advertir.
Davant el lloguer, el mercat de compravenda manté un dinamisme sostingut. Catalunya va tancar el 2025 amb 112.585 operacions, consolidant el creixement respecte a l’any anterior i situant-se en nivells elevats d’activitat. En paral·lel, els preus continuen a l’alça: l’any passat, el valor mitjà de la vivenda es va incrementar un 6,3%, fins als 2.779 euros per metre quadrat. Per Font, aquesta evolució respon a un "desequilibri estructural entre oferta i demanda" que continua sense resoldre’s. Mentrestant, el lloguer és el segment més tensionat.
