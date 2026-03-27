Més de 60 empreses assisteixen a l’acte de transferència tecnològica del Patronat Politècnica

Es van presentar cinc casos d’èxit i dos grups de recerca van tractar temes com la sostenibilitat i la ciberseguretat

Acte de transferència tecnològica del Patronat Politècnica

Acte de transferència tecnològica del Patronat Politècnica / La Factoria

Girona

Més de seixanta representants d’empreses gironines van ser presents dimarts a l’acte que va organitzar el Patronat Politècnica de la Universitat de Girona (UdG) en l’acte dedicat a promoure la transferència tecnològica com a motor d’innovació. A la sala d’acte de l’edifici P4 es van presentar cinc casos d’èxit d’empreses del territori com Concentrol, Soler & Palau, Sistemes ICON, Proisotec i l’Hospital Trueta. Els cinc dirigents que van presentar els reptes van posar el focus en la innovació i la transferència tecnològica per millorar en serveis i competitivitat i “la universitat hi juga un paper clau perquè ens poden ajudar molt”. Els empresaris també van reivindicar la necessitat d’agilitzar tots els processos burocràtics amb la universitat i el govern per ser més eficients i resolotius.

El repte del Patronat, segons va avançar el seu director, Gerard Lechuga, és ajudar a les empreses que necessitin ser més competitives i innovadores amb els vincles amb la UdG. “Les empreses han d’aprofitar la Politècnica i els seus grups de recerca, ja que son un actiu massa valuós per no fer-ho. Tota empresa o entitat no podrà innovar sola de forma sostenible, per això es vital establir aliances i treballar en xarxa.” El Patronat té, actualment, més de 180 empreses del territori vinculades.

La segona part de l’acte es va dedicar a destacar dos grup de recerca amb la participació de Lepamap-Prodis i el grup I2cat de Ciberseguretat i Blockchain. Lepamap-Prodis va posar el focus en el valor de la innovació per tenir productes més sostenibles, com és el cas de l’embalatge d’un producte d’embotit, i el grup I2cat de Ciberseguretat i Blockchain va destacar què suposa el concepte de blockchain i el risc que suposa un ciberatac per a les empreses. Per això, van destacar la importància de tenir un bon coneixement al respecte per sentir-se més ben protegits a qualsevol atac informàtic.

