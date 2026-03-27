Sánchez Llibre carrega contra Sumar i Comuns i els acusa de ser "influències negatives" als governs català i espanyol
Paneque defensa que serveis públics com la salut i l'educació s'han "d'adaptar" a les demandes de la ciutadania
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha carregat contra Sumar i els Comuns i els ha acusat de ser "influències negatives" per als governs català i espanyol perquè allunyen els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez dels interessos del sector empresarial. Sánchez Llibre, durant la Jornada 'Girona accelera' celebrada a l'hotel Carlemany, ha advertit davant d'un centenar d'empresaris i representants polítics que és un moment "d'incerteses" per la situació geopolítica i ha reclamat "la màxima complicitat amb les administracions públiques". La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la col·laboració entre institucions i ha assegurat que s'han "d'adaptar" els serveis públics, com salut o educació.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat "la resiliència" de l'economia gironina, durant el discurs d'obertura de la primera jornada 'Girona accelera', organitzada aquest divendres a l'Hotel Carlemany. Segons ha assegurat, la demarcació compta amb un saldo exportador superior als 8.000 milions d'euros i un superàvit comercial de més de 4.000 milions. "És una dada molt significativa, que tant de bo altres territoris catalans poguessin tenir", ha subratllat.
Sánchez Llibre ha atribuït aquests resultats a la diversificació del teixit productiu, amb sectors com l'agroalimentari, el químic o el biomèdic, així com el pes del turisme. En aquest sentit, ha remarcat que la combinació d'aquestes activitats, juntament amb els serveis associats, ha contribuït a generar unes xifres econòmiques rellevants.
Tot i això, el president de Foment ha advertit que el context actual està marcat per "moments complicats" i d'"incertesa", derivats de factors geopolítics com la guerra d'Ucraïna o les tensions internacionals amb l'Iran. Davant d'aquest escenari, ha reclamat una col·laboració més gran entre el sector empresarial i les administracions públiques per garantir un entorn favorable a l'activitat econòmica. "Necessitem la màxima complicitat per continuar generant riquesa i ser un dels pilars de la societat del benestar", ha afirmat.
En aquest sentit, ha insistit que les polítiques públiques i les legislacions haurien de ser compatibles amb el desenvolupament empresarial i ha lamentat les "influències negatives" que, segons ell, determinades formacions com Sumar i Comuns exerceixen sobre els governs català i espanyol, allunyant-los dels interessos empresarials.
"Adaptar" els serveis públics a les necessitats actuals
Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar la col·laboració institucional i el consens polític per afrontar els reptes de país. Ha defensat que el diàleg és "imprescindible en benefici de la societat".
També ha remarcat la necessitat "d'adaptar" els serveis públics, com la salut o l'educació, a les necessitats actuals, tal com reclama la ciutadania. Paneque ha recordat que el projecte del president de la Generalitat, Salvador Illa, es planteja a deu anys vista. Segons la consellera, aquesta planificació a mitjà i llarg termini permet abordar aquests sectors "des del realisme".
L'Hotel Carlemany de Girona ha acollit durant aquest matí la primera edició de la jornada 'Girona Accelera', una trobada que ha reunit un centenar de representants del món institucional i empresarial, per analitzar els factors que marcaran el futur de les comarques gironines. La trobada s'ha desenvolupat en un context de transformació econòmica, transició energètica i necessitat de reforçar la competitivitat del territori a partir de la col·laboració publicoprivada.
Al llarg del matí, la jornada ha inclòs diverses taules rodones centrades en àmbits com el turisme i territori, la innovació i la sostenibilitat, així com l'energia verda i les infraestructures.
