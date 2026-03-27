El sector turístic gironí preveu ocupacions d'entre el 70 i el 90% per Setmana Santa
Els hotels esperen arribar al 85% i els càmpings, fregar el ple els dies més forts
Les comarques gironines preveuen ocupacions d'entre el 70 i el 90% durant aquesta Setmana Santa. El sector augura unes bones dades si el temps acompanya per acabar d'atraure el visitant d'última hora i podria fregar la plena ocupació en dies punta com dissabte. La Federació d'Hostaleria preveu que les xifres més altes les registrin als hotels de la Costa Brava Sud, arribant fins al 85%. A la Costa Brava Centre, auguren en un 75 i un 80% i, al nord, podrien arribar al 75%. Els càmpings també calculen que ompliran entre el 80 i el 90% de les places disponibles. Les cases rurals de la demarcació esperen arribar al 90%.
La Costa Brava es prepara per a una Setmana Santa amb bones expectatives turístiques, amb xifres d'ocupació similars a les de l'any passat tot i que enguany el calendari cau més aviat. El sector confia atraure el gruix més important de visitants el cap de setmana festiu, que concentrarà la major part de les arribades.
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, que agrupa dotze associacions comarcals i l'Associació de Turisme Rural, preveu ocupacions hoteleres entre el 70% i el 85%, en funció de la zona, amb una estada mitjana del visitant d’entre 2 i 3 dies.
Pel que fa al perfil, s'esperen majoritàriament client català, principalment de la província de Barcelona, de mitjana edat i de perfil familiar. Ho complementaran, en grau més baix, visitants d'arreu de l'Estat Espanyol i del sud de França.
Segons la Federació, el fet que Setmana Santa caigui més aviat farà que no tots els establiments estiguin oberts. En total, hi haurà un 80% dels hotels operatius.
Fins a un 80% a la Costa Brava Centre
Des de la Unió d'Empresaris d'Hosteleria i Turisme de la Costa Brava Centre esperen arribar "al 75 o 80% d'ocupació durant el cap de setmana fort", segons la seva gerent, Judit Lloberol, tot i que es mostren "molt pendents" de les reserves d'última hora, habituals en aquestes dates.
De fet, Lloberol assegura que molts establiments "ja comencen a obrir aquest cap de setmana" i que, durant aquests dies previs a la festivitat, els allotjaments podrien assolir entre un 50 i un 60% d'ocupació.
La mitjana d'ocupació a la Costa Brava Nord està previst que se situi al voltant del 70 i 75%, mentre que a la Costa Brava Sud, s'espera una ocupació del 75 i 85%. Respecte a les comarques d'interior de la província de Girona, com la Selva Interior i la Garrotxa, es preveu una ocupació d'entre el 75% i el 85%. A l'Alt Empordà, l'Associació d'Hostaleria preveu ocupacions d'entre el 80 i el 85%.
Una temporada cada cop més llarga als càmpings
Els càmpings gironins també veuen amb bones perspectives el que ja consideren l'inici de la temporada turística. Les reserves han anat a bon ritme i esperen arribar a una ocupació d'entre el 80 i el 90%. En dies punta, fins i tot, podrien fregar el ple. Dels 74 càmpings gironins associats a l'Associació de Càmpings de Girona, 56 obriran oferint un 75% de les places disponibles.
El seu president, Miquel Gotanegra, creu que si el temps acompanya les xifres es podrien enfilar encara més i apunta que les entrades no acabaran el Dilluns de Pasqua sinó que es mantindran de forma esglaonada amb l'arribada de turistes francesos i d'altres punts d'Europa, que encaren les vacances de primavera. "Aquest client té les vacances diferents i desestacionalitzades, el que vol dir que pràcticament durant 40 dies hi haurà països emissors de turisme familiar", afirma Gotanegra.
Pel que fa al comportament dels visitants, es consolida una tendència cap a estades més llargues i un model de vacances més pausat. Actualment, l’estada mitjana se situa al voltant dels sis dies, mentre que en el cas dels turistes internacionals arriba als 7,3 dies, la més elevada entre les diferents tipologies d’allotjament turístic.
A les cases rurals també preveuen vorejar el 90% d'ocupació. Les reserves auguren un primer cap de setmana més fluix (un 60%) i el segon a ple rendiment.
Tots coincideixen, però, que la meteorologia hi jugarà un paper clau ajudant a decidir-se als indecisos o provocant cancel·lacions d'última hora.
Els efectes de la guerra
Amb relació als efectes de la guerra i la situació geopolítica actual, Gotanegra diu que no s'ha notat de forma significativa encara. Tot i això, admet que han observat un lleuger increment de reserves d'alemanys de cara a l'estiu, probablement motivat per la cerca de destinacions més segures.
Lloberol, per la seva banda, creu que el fet que el visitant majoritari sigui nacional fa que factors com la situació geopolítica tinguin menys impacte. Segons Lloberol la guerra "no afecta tant", tot i que considera que la Costa Brava en ser una destinació segura "podria atraure més turisme internacional" de cara als pròxims mesos.
El sector també afronta l'increment generalitzat dels costos. Segons la gerent, alguns establiments s'han vist obligats a augmentar el preu final. Malgrat això, ha assegurat que a la Costa Brava treballen per "tenir un tipus de turisme amb un nivell adquisitiu alt".
Des de la Federació, a més, consideren que la tendència a la reserva d'última hora enguany s'ha accentuat perquè moltes famílies que preveien viatjar a l'estranger han cancel·lat els seus plans i esperen fins a l'últim moment per reservar a comarques gironines.
