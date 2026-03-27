El sector turístic preveu una Setmana Santa amb alta ocupació amb la neu i el bon temps com a reclams estrella
El sector turístic català afronta la Setmana Santaamb previsions d’alta ocupació arreu del territori, amb xifres que en molts casos freguen o superen el 90%. Les bones condicions de neu al Pirineu i l’alta demanda a la costa després d'un hivern plujós impulsen una campanya que es preveu positiva, especialment a partir de Dijous Sant. Tot i això, el context internacional marcat per la guerra a l’Orient Mitjà comença a tenir efectes desiguals. Barcelona experimenta una lleugera caiguda de visitants de llarg radi i les cases rurals preveuen reserves a última hora per l'encariment dels carburants. Així, algunes zones es beneficien d’un canvi de tendència que afavoreix el turisme de proximitat i les destinacions considerades més segures.
Les millors condicions de neu a les pistes d’esquí dels darrers anys
Les pistes d’esquí del conjunt del Pirineu registren per Setmana Santa les millors condicions de neu dels darrers anys. L’hivern ha estat especialment nivós amb importants episodis meteorològics que han portat temporals que han deixat gruixos superiors als tres metres de neu a la majoria dels complexos.
Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, estimen que entre aquest divendres i Dilluns de Pasqua passaran uns 90.000 esquiadors per les pistes lleidatanes d’alpí i nòrdic.
En aquest àmbit, el director de Baqueira Beret, Xavier Ubeira, destaca que la temporada ha estat “excepcional” i els gruixos de neu fan preveure una setmana “boníssima”.
Ubeira està convençut que la gent encara té ganes d’esquiar, “hi ha ambient de neu” i per això pronostica que durant els pròxims dies festius tindran una bona afluència d’esquiadors.
Baqueira Beret va encetar la temporada pel pont de la Puríssima i la finalitzaran el Dilluns de Pasqua. Els seus responsables confien superar novament la xifra del milió d’esquiadors.
El subdirector de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Enric Serra, coincideix en el fet que la previsió és “molt bona”, no només pels gruixos que mantenen les estacions sinó també perquè “és molt d’hora”.
Considera que quan cau l’última setmana de març o la primera d’abril és una “Setmana Santa d’esquí”. Serra explica que al Pallars estan per sobre del 90% de previsió d’ocupació turística, en una comarca on a més a més, es pot combinar l’esquí amb l’inici de la temporada d’esports d’aventura al riu.
A la zona de Vallter, a la Vall de Camprodon, es preveu també una ocupació de més del 90% i a la Cerdanya, amb la Molina com a principal atractiu, s’estima un percentatge d’entre el 87 i el 86% d’ocupació.
Vall de Núria també es preveu que assoleixi una ocupació plena. Serra recorda que les estacions tenen el 100% del domini esquiable obert, que encara fa fred a les nits i que la “neu és molt bona”.
Restaurants plens a la costa
Per la seva banda, el sector de la restauració afronta la Setmana Santa amb unes perspectives “altament positives”, especialment a la costa.
El president de la Federació intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Mingo Morillas, apunta que després d’un hivern inusualment plujós la gent “té ganes de sortir de casa i gaudir”. És per això que pronostica unes vacances amb els restaurants de bona part del país “plens” i un alt volum de reserves la setmana d’abans.
Morillas justifica també aquest optimisme per l’efecte rebot que preveu tingui la guerra a l’Iran, que farà que molta gent que preveia viatjar es quedi a casa i opti per sortides de proximitat, i que turisme estranger que havia escollit altres destinacions opti finalment per venir a Catalunya.
“Tot això ens beneficia i tindrà una clara repercussió en el sector”, assenyala, tot dient que es preveu una ocupació del 90% a la costa i el 70% en molts punts de l’interior.
A Castelldefels, per exemple, un municipi amb una àmplia oferta en restauració, el sector preveu un període “excel·lent”. Paola Ordóñez, cap de reserves del grup Tibu-ron, amb molts locals i guinguetes a la zona de platja del municipi, reconeix que el context geopolític els afavorirà, així com les bones previsions meteorològiques.
“A banda dels restaurants que tenim oberts tot l’any, ara arrencarem amb les guinguetes de platja i, si com sembla, el temps ens acompanya, estem convençuts que tindrem una arrencada de temporada molt bona. De fet, els dies forts ja els tenim complets en alguns locals”, assenyala.
Ordóñez destaca també que el municipi, amb un visitant majoritàriament de “proximitat”, cada cop atreu més turistes estrangers, el que s’està notant per “arrodonir la temporada”.
Més mobilitat, més vols i més trens
El Servei Català de Trànsit (SCT) espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres.
El director del SCT, Ramon Lamiel, calcula que uns 590.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu, en un primer bloc aquest divendres, i després, de nou, entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua.
A l’aeroport de Barcelona, des d’aquest mateix divendres i fins al dilluns 6 d’abril es preveuen 11.339 vols, el que representa un lleuger augment del 2% respecte al mateix període de l’any passat. Els dies amb més moviments programats són el dilluns 6, el divendres 3 i el diumenge 5.
Així mateix, Renfe ha posat a disposició dels viatgers catalans més de 920.000 places en els seus serveis AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Mitjana Distància i AVE Internacional per Setmana Santa amb l’objectiu de “garantir una mobilitat eficient”. El corredor amb el volum més gran és la connexió Madrid-Barcelona fins a Figueres, on s’oferiran més de 10.600 places en trens d’Alta Velocitat durant els dies de més demanda.
Girona, entre el 70% i el 85%
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona preveu ocupacions hoteleres entre el 70% i el 85%, amb una estada mitjana del visitant d’entre 2 i 3 dies. Pel que fa al perfil, seran majoritàriament de l’àrea de Barcelona.
Des de la Unió d'Empresaris d'Hosteleria i Turisme de la Costa Brava Centre esperen arribar "al 75 o 80% d'ocupació durant el cap de setmana fort", segons la seva gerent, Judit Lloberol, tot i que es mostren "molt pendents" de les reserves d'última hora, habituals en aquestes dates.
En relació amb la situació geopolítica, assenyala que "no afecta tant", perquè el turisme que reben és principalment nacional. Malgrat això, el fet que la Costa Brava sigui considerada una destinació segura "pot ser un avantatge per atraure més turisme internacional durant la Setmana Santa i l'estiu", afirma.
Als càmpings, en canvi, les ocupacions poden fregar entre el 80 i el 90% en la majoria dels casos. La patronal explica que els dies més forts -durant el cap de setmana- poden arribar al 100%.
El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, afirma, a més, que la Setmana Santa marca l'inici de la temporada en aquest sector, que veurà l'arribada esglaonada de turismes d'altres punts d'Europa -especialment francesos i alemanys- en les setmanes vinents per les vacances de primavera.
Pel que fa als efectes de la guerra, Gotanegra creu que poden notar certa tendència a escollir la costa catalana, però que ja compten amb unes ocupacions molt bones. "Probablement hi haurà un augment de turista alemany. Però ara la incidència és molt petita", afirma.
Barcelona, pendent del context internacional
Per un altre costat, el sector turístic a la ciutat de Barcelona preveu una Setmana Santa menys forta. La patronal dels pisos turístics, per exemple, alerta d’una caiguda de cinc punts respecte a l’any passat per culpa del context internacional.
En aquest sentit, la directora general, Marian Muro, assegura que la guerra a l’Iran està frenant l’arribada de visitants dels Estats Units i l’Orient Mitjà, un públic molt propens a visitar ciutats com Barcelona.
Així, els habitatges d’ús turístic de Barcelona preveuen una ocupació del 85% entre dijous i dilluns. “Calculem que això es tradueix en aproximadament 37.000 visitants”, explica Muro, que apunta que el 90% dels clients seran famílies que s’estaran una mitjana de quatre a cinc dies, “molt superior a altres modalitats d’allotjament”.
Bona ocupació del turisme rural
Pel que fa al turisme rural, molts visitants reserven a última hora, i alguns encara dubten a causa de l'encariment del preu dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà, segons expliquen des del sector. El perfil dels clients continua sent majoritàriament famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Des de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, per exemple, que aplega gran part de les cases de turisme rural de la comarca, el seu president, Oriol Baños, explica que l'ocupació de les seves cases rurals per Setmana Santa se situa actualment al 89%, una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any passat.
A les cases rurals d’Osona i el Lluçanès, de moment les reserves van a bon ritme. Per exemple, els allotjaments rurals de Ca L'Estamenya, a Perafita (Lluçanès), ja fa dies que han penjat el cartell de complet des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua. Per la resta de dies confien en les reserves d'última hora, segons explica la seva responsable, Elisabet Franquesa.
En el cas de Ca L'Estamenya, no han notat cap impacte en les reserves a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Malgrat això, creuen que si el conflicte s'allargués en el temps, de cara a l'estiu, els podria beneficiar pel fet que hi haurà persones que deixaran de volar lluny i optaran per un turisme "de proximitat".
El turisme esportiu de la Costa Daurada
A la demarcació de Tarragona, el sector turístic preveu ocupacions al voltant del 90% tant a la Costa Daurada, com a les Terres de l'Ebre i a les comarques d'interior. Són les previsions que tenen des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), que agrupa la majoria dels establiments, i que estima que "entre el 75% i el 80% dels allotjaments obriran", tal com explica el seu portaveu Xavier Guardià.
Les ocupacions esperades són "molt bones" però també "habituals" per aquestes dates, especialment els dies àlgidsm que van des de Dijous Sant fins a Dilluns de Pasqua. El públic principal és "familiar i de proximitat", especialment de Catalunya i la resta de l'Estat.
En els darrers anys, la Costa Daurada per Setmana Santa és sinònim de turisme esportiu, i entre els diferents campionats previstos hi ha uns 45.000 inscrits.
Una de les novetats d'enguany serà que hi haurà més presència de turistes britànics a la costa arran de l'interès de turoperadors per avançar la temporada. Guardià ho atribueix al fet que "la destinació estira la temporada", fet que consolida la voluntat de desestacionalitzar que fa temps que persegueix el sector.
"El turoperador, al final, juga amb la demanda. Si veu que n'hi ha parla, amb l'aeroport, posa el vol i a partir d'aquí comença la festa", detalla el portaveu de la FEHT.
Navegar per l’Ebre
Pel que fa a les activitats turístiques a les Terres de l'Ebre també preparen per a una Setmana Santa amb bones perspectives. Entre les propostes turístiques que es poden gaudir aquests dies al territori hi ha la navegació fluvial a l'Ebre.
A Tortosa, el llaüt Lo Sirgador confia poder recuperar els mesos perduts, ja que la temporada de tardor i d'hivern ha estat condicionada per les intenses i continues pluges i les avingudes i l'alt cabal de l'Ebre que els han dificultat navegar.
El gerent i patró de Lo Sirgador de Tortosa, Jordi Domingo, recorda que fa escassos dies, "fins la setmana passada, com qui diu", no han pogut treballar amb normalitat.
"El riu va molt més fort de l'habitual, però també és un atractiu i un plus poder veure l'Ebre així amb la seva immensitat", remarca.
Per a Setmana Santa, l'empresa de turisme fluvial ha programat diverses sortides diàries tant al matí com a la tarda, des d'aquest dissabte fins al Dilluns de Pasqua.
"Esperem que puguem fer-les totes perquè tenim prou gent", apunta Domingo. De moment ja han registrat algunes reserves, que es poden fer a través de la seva web, però el patró del llaüt també reconeix que les solen rebre a última hora.
A Tortosa, la Setmana Santa és un dels principals reclams turístics, ja que la capital ebrenca combina un ampli programa d'activitats religioses, amb la seva oferta cultural, patrimonial i ambiental.
Sobre Lo Sirgador, en recorreguts d'una hora o hora i mitja, es pot contemplar i descobrir tota la façana de la ciutat històrica així com la biodiversitat que envolta el riu Ebre entre l'Illa de Xiquina i la dels Bous, "una combinació única d'història i natura".
