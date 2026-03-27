Venga, l'‘app’ creada a Barcelona que facilita l'accés a la inversió en criptomonedes
La ‘fintech’ té com a objectiu oferir als inversors sense experiència prèvia un procés senzill, clar i basat en les regulacions europees
B.C.
El món dels criptoactius pot revestir certa complexitat, especialment per a aquells usuaris que no compten amb coneixements tècnics o experiència prèvia. Davant d'això, la ‘fintech’ Venga va néixer a Barcelona el 2023 precisament amb l'objectiu de democratitzar l'accés a aquest tipus d'inversions digitals de la mà d'una proposta basada en la simplicitat, la claredat i el compliment de les normes de seguretat de la Unió Europea.
Així, davant d'un ecosistema percebut com a difícil d'entendre i poc accessible, Venga facilita l'accés a la inversió en Bitcoin, Ethereum, USD Coin i moltes altres criptomonedes mitjançant una experiència intuïtiva i guiada a la seva ‘app’. Tot això, expliquen, a través d'un llenguatge clar i sense tecnicismes, amb la finalitat que les tarifes, els procediments i els resultats siguin fàcils d'entendre.
La companyia integra funcionalitats com inversió des de 10 euros, serveis financers com IBAN europeu i eines que permeten operar amb criptoactius de forma senzilla, tot això sota un enfocament centrat en la transparència, el compliment de la regulació i l'acompanyament de l'usuari. L'objectiu, asseguren, és que l'usuari entengui el que està fent i se senti còmode en cada pas del procés. En aquest sentit, el principal obstacle per als nous inversors no sol ser l'accés, sinó la confiança.
Iniciar-se en els criptoactius
El creixement del mercat ha donat pas a un nou perfil d'usuari, format per persones interessades en el món cripto, amb una mentalitat digital, però sense experiència prèvia ni coneixements especialitzats en inversió. “Es tracta d'usuaris curiosos, que volen explorar noves formes d'inversió, però que s'enfronten a un entorn que perceben com a difícil d'interpretar, amb excés d'informació i múltiples decisions que dificulten fer el primer pas”, expliquen des de Venga.
Aquest canvi de perfil marca una nova etapa en el sector, en la qual l'adopció ja no depèn únicament d'experts, sinó de la capacitat de les plataformes per adaptar-se a un públic més ampli. Un cop l'usuari es registra i connecta el compte amb el seu banc, pot comprar, vendre, canviar o guanyar recompenses des d'una sola interfície, i sempre amb la possibilitat de consultar l'import total, la tarifa i la comissió abans de prémer el botó de confirmar. Després es poden retirar els euros al propi banc o bé conservar les criptomonedes a l'‘app’.
Acompanyar l'usuari
A més de les dificultats tècniques, un altre obstacle que troben els inversors novells és psicològic. L'excés d'informació, la dificultat per entendre el funcionament del mercat i la por a cometre errors generen una càrrega mental elevada, que actua com a barrera a l'entrada fins i tot per a aquells interessats a invertir. “En aquest context, simplificar no és només fer la tecnologia més accessible, sinó reduir la incertesa i facilitar la presa de decisions, acompanyant l'usuari en tot el procés”, detallen des de Venga.
Per això, la seva plataforma està dissenyada per reduir la fricció i la càrrega mental de l'usuari, oferint una experiència clara, intuïtiva i guiada. L'objectiu de Venga és posicionar-se com una aplicació que aposta per una cripto més simple, accessible i comprensible, alineada amb les necessitats d'una nova generació d'invisors.
Tal com recorda la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la inversió en criptoactius no està regulada, pot no ser adequada per a inversors minoristes i perdre's la totalitat de l'import invertit.
