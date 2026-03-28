Apartaments turístics a Girona: aquesta és la previsió per Setmana Santa
El sector preveu una campanya similar a la d’altres anys, marcada per les reserves d’última hora
Els apartaments turístics de les comarques gironines afronten la Setmana Santa amb cert optimisme però amb la campanya encara molt oberta i pendent, sobretot, de les reserves d’última hora. El sector dona per fet que la meteorologia tornarà a ser un factor determinant en el comportament de la demanda, en unes dates en què moltes decisions es prenen gairebé al final.
Així ho explica la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, que assenyala que “les perspectives per aquesta Setmana Santa de moment són similars a altres anys”. Tot i això, admet que enguany el temps pot tenir encara més incidència que en altres campanyes, perquè la bona temporada de neu pot fer que la demanda es reparteixi més entre la costa i la muntanya.
Segons Torrent, “segurament el factor meteorològic incidirà bastant” i això farà que “la gent es repartirà més entre la costa i la muntanya”, ja que “hem tingut una molt bona temporada de neu aquest any” i encara hi haurà visitants que voldran aprofitar els últims dies d’esquí.
La presidenta d’ATA també insisteix que Setmana Santa continua sent una campanya molt marcada per la reserva tardana. “Les reserves de Setmana Santa sempre són molt a última hora i en funció de la climatologia, de les previsions de temps”, afirma. Per això, remarca que “la gent s’espera sempre a última hora” i que, a hores d’ara, “encara queden bastants reserves per arribar”, un comportament que, segons recorda, és habitual en aquestes dates. Pel que fa al perfil del visitant, el sector preveu sobretot un turisme familiar i de proximitat.
Els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà
Més enllà de la campanya immediata de Setmana Santa, l'ATA també detecta alguns moviments de fons en les reserves. D’una banda, assegura que s’ha notat “un petit increment de reserves anticipades” de cara a l’estiu. De l’altra, també observa un cert augment en el públic internacional. Segons Torrent, el conflicte a l’Orient Mitjà fa que alguns viatgers que inicialment es plantejaven fer viatges llargs acabin optant per estades dins d’Europa, una tendència que podria beneficiar destinacions com les comarques gironines.
En paral·lel, el sector també es manté atent a l’evolució dels costos. La presidenta d’ATA adverteix que les empreses hauran d’estar “molt atentes als increments de preus, als increments de l’energia” per adaptar-hi la seva operativa. És un element que no condiciona només la campanya de Setmana Santa, sinó també la resta de la temporada turística.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Imatges de l'accident entre dos camions a l'Eix Transversal, a l'alçada de Santa Coloma de Farners