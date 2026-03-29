La gironina Energy Tools s’alia amb una firma madrilenya per crear un grup de consultoria energètica
La nova societat neix amb més de 50 professionals, 25.000 punts de subministrament i una cartera centrada en grans clients industrials i comercials
La gironina Energy Tools, amb seu a Olot, s’ha aliat amb la madrilenya ACE (Servicios de Gestión de Energía) per impulsar un nou grup de consultoria energètica especialitzat en grans consumidors, sobretot del sector industrial i comercial.
La integració s’ha articulat a través d’una societat hòlding participada al 50% per cadascuna. ACE, fundada el 1997, és dirigida per Francisco Espinosa Cabezón. Al capdavant d’Energy Tools hi ha Jordi Rabat Buch, fundador de la companyia el 2011.
Segons la informació facilitada per les empreses, la unió dona lloc a una organització amb més de 50 professionals especialitzats, que gestiona més de 25.000 punts de subministrament i un volum superior als 15 TWh anuals. A més d’Olot, el grup tindrà presència a Terrassa, Blanes, Barcelona i Madrid.
Les empreses sostenen que l’aliança reforça la seva capacitat operativa i la seva proximitat al client, especialment en el segment empresarial i industrial. De fet, defensen que es tracta d'una "aliança per continuar liderant el sector". "La unió de les dues empreses consolida un projecte amb dimensió estatal", afirmen
Plataforma tecnològica pròpia
Un dels actius principals que aporta Energy Tools a l’aliança és EBO (Energy Business One), la plataforma tecnològica pròpia desenvolupada per la companyia gironina. Segons expliquen les empreses, aquesta eina està dissenyada per automatitzar processos, centralitzar la informació i transformar dades en decisions estratègiques. També permet anticipar costos, optimitzar la planificació financera, detectar desviacions en temps real i identificar alternatives de contractació més eficients mitjançant la connexió directa amb els mercats energètics.
"El futur de la consultoria energètica passa per combinar coneixement expert amb tecnologia pròpia, escalable i orientada a la dada", assenyala Jordi Rabat, CEO d’Energy Tools. Segons Rabat, la unió ha de permetre oferir als grans consumidors "solucions més precises, eficients i alineades amb un entorn energètic cada vegada més complex, incorporant a més una visió integral de sostenibilitat".
Per la seva banda, Francisco Espinosa, gerent d’ACE, destaca que la incorporació de tecnologia i serveis de sostenibilitat representa "un salt qualitatiu" en el model de consultoria de la firma madrilenya, tot "mantenint la proximitat al client que ens caracteritza i reforçant la qualitat del servei".
ACE, amb seu a Madrid i més de 30 anys de trajectòria, treballa amb grans companyies com Condis, Consum o H&M. Energy Tools, per la seva banda, acumula més de 15 anys d’experiència en gestió energètica, sostenibilitat i solucions digitals. Energy Tools i ACE mantindran l’activitat ordinària, els equips actuals i la relació habitual amb els clients, amb la voluntat que la integració no alteri els serveis que presten ara mateix.
