Els economistes alerten que Rodalies perjudica el mercat de Girona
Els professionals suspenen el servei ferroviari amb un 1,9 sobre 10 i assenyalen la manca d’inversió com a causa principal
Els economistes de la província de Girona alerten que els problemes de Rodalies tenen un impacte rellevant sobre l’economia de les comarques gironines. Segons l’Enquesta de Situació Econòmica d’Hivern 2026 del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sis de cada deu professionals consultats a Girona consideren que les incidències derivades del mal funcionament de la xarxa ferroviària perjudiquen l’activitat econòmica del territori.
La qüestió de Rodalies ha estat, de fet, la pregunta específica que els col·legiats de Girona han respost en aquesta edició del sondeig, igual que ha passat a Barcelona. En el conjunt de Catalunya, el Col·legi situa el dèficit d’infraestructures i comunicacions com el principal problema actual de l’economia catalana, per davant del dèficit fiscal i de les dificultats d’accés a l’habitatge. L’enquesta recull que la preocupació per les infraestructures ha augmentat 13 punts respecte de l’edició anterior, arran del "caos" viscut a Rodalies a principis d’any.
En aquest context, els economistes suspenen clarament el servei de Rodalies, al qual atorguen una nota d’1,9 sobre 10. A més, atribueixen aquest deteriorament sobretot al material obsolet i a la manca d’inversió, factors que són assenyalats pel 95,6% dels enquestats. També situen la responsabilitat principal en el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Adif i Renfe i, en menor grau, en la Generalitat.
El document sosté que els problemes d’aquesta infraestructura estratègica actuen com un "fre directe a la productivitat, la competitivitat i la cohesió social", i els associa a "costos econòmics diaris milionaris", a més d’un deteriorament de la qualitat de vida i de la confiança institucional. Per això, els economistes reclamen sobretot més inversió i manteniment, una renovació de la xarxa i, en menor mesura, accelerar el traspàs de la gestió a la Generalitat i desplegar un pla d’actuació a curt, mitjà i llarg termini amb una auditoria de seguiment.
Més enllà de Rodalies, l’enquesta situa la guerra a l’Orient Mitjà com el principal factor que ha enfosquit les perspectives econòmiques d’aquest hivern. El Col·legi d’Economistes assenyala que el conflicte ja té un impacte clar en l’economia global, sobretot per l’encariment dels carburants, el gas, els aliments i altres matèries primeres, i adverteix que aquesta pressió es pot anar traslladant progressivament a les cadenes de valor i als preus al consum. En aquest context, l’optimisme dels enquestats cau més de deu punts, el pessimisme puja més de vuit, en relació amb l’anterior sondeig, i les previsions apunten a una moderació del ritme de creixement de l’economia durant la resta de l’any.
Subscriu-te per seguir llegint
