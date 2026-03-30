Reclamen que l'Escola d'Hostaleria de Girona torni a fer el cicle formatiu d'Animació Turística
El Departament d'Educació recorda que els estudis ja s'imparteixen a Salt i no hi ha prou demanda
El sector turístic i l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona reclamen que el centre torni a fer el cicle formatiu d'Animació Turística que havia impartit fa uns anys. El director del centre, Jordi Garcia, recorda que la inserció laboral dels alumnes era del 100%, però el Departament d'Educació va deixar d'oferir-lo per manca d'estudiants. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, reafirma la necessitat de personal i la importància de la mà d'obra qualificada. Des del Departament d'Educació no contemplen aquesta opció ja que actualment aquest cicle formatiu ja s'imparteix a l'institut Vallvera de Salt i les matrícules no arriben a la meitat de la capacitat d'alumnes que té el grup.
Clam unànime del territori gironí perquè el Departament d'Educació recuperi el cicle formatiu d'Animació Turística que s'havia impartit fa uns anys a l'Escola d'Hostaleria i Turisme. En una entrevista a l'ACN, el director de l'escola assegura que actualment "venen animadors d'Holanda i molts altres llocs però aquí no en tenim". Per això reclama recuperar els estudis.
Garcia ha assegurat que tots els alumnes que acabaven aquest curs ho feien amb una oferta de feina sota el braç perquè és un perfil molt buscat en el sector turístic de Girona. Un d'ells és el món del càmping, que s'han convertit en complexos turístics amb reconeixements internacionals per la seva qualitat.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, assegura que "el sector necessita aquest perfil i cal motivar la mainada perquè s'hi dediqui". Gotanegra ha incidit que "cada vegada és més important l'experiència que viu el client" i per això els càmpings estan decidits a oferir activitats que permetin complementar aquesta experiència dins del mateix recinte. Per fer-ho, però, calen animadors turístics. El president de l'associació també remarca la importància que aquests animadors rebin la formació adient per tal que els establiments aportin "una qualitat en el servei". Segons apunta el protaveu dels empresaris, en càmpings importants "hi treballen més de 30 persones que es dediquen al món de l'animació". En aquest sentit, Miquel Gotanegra assegura que en alguns casos, un 15% dels treballadors d'un càmping es dediquen en aquest sector.
No hi ha prou demanda
Des del Departament d'Educació han recordat que actualment aquests estudis ja s'ofereixen en un institut públic de la demarcació: l'institut Vallvera de Salt. Fonts del Departament apunten que el nombre de matrícules que tenen en aquest cicle formatiu no arriba a la meitat de les places que s'ofereixen. Per això actualment no es planteja que l'Escola d'Hostaleria i Turisme pugui recuperar el cicle formatiu.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona assegura que el repte és precisament aquesta manca d'alumnes que opta per estudiar el cicle formatiu. Gotanegra apunta que cal "buscar mainada" perquè s'hi apuntin i per això encomana a Educació que promocioni aquest cicle formatiu. "La gent surt amb feina i si n'hi hagués més, també", assegura el portaveu dels càmpings gironins.
De fet, des de l'Associació de Càmpings de Girona recorden que enguany faran contractació de personal en origen a països de l'Amèrica Llatina per la manca d'obra que tenen.
