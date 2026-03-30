Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial
La companyia catalana afirma que l’arribada de Torrent contribuirà al seu “creixement estratègic”
L’exconseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, s’ha incorporat al consell assessor de la companyia especialitzada en internacionalització industrial, The Big Move. Així ho ha confirmat l’empresa en un comunicat emès aquest dijous. La firma, que impulsa un model digitalitzat d’internacionalització per companyies industrials ha posat en valor la “trajectòria institucional i econòmic” de l’exconseller de Sarrià de Ter i també expresident del Parlament i ha dit que la seva incorporació “contribuirà al creixement estratègic” de l’empresa. Fundada per Quico Ramió, The Big Move la companyia es troba en una fase de creixement i compta amb una cartera de clients que operen a mercats com els Estats Units, el nord d’Europa, el Regne Unit i Emirats Àrabs.
Torrent va ser conseller del Govern del 2021 al 2024 a l'Executiu presidit per Pere Aragonès i anteriorment va presidir la cambra catalana des del 2018 al 2020.
