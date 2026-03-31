COMERÇ EUROPEU
Els analistes reclamen a Brussel·les completar el mercat únic de la UE com l’antídot "davant la incertesa global"
Un estudi de Scope Ratings, que comparteix diagnòstic amb el BCE i l’FMI, assenyala que la UE ha d’avançar en la creació d’aquest espai per salvaguardar-se dels vaivens de Trump
Jaime Mejías
L’arribada al poder del president dels EUA, Donald Trump, ara fa un any i tres mesos, ha suposat un veritable terratrèmol per a l’ordre geopolític establert fins ara. Per posar dos exemples, els aranzels imposats per Washington fa gairebé un any en el cèlebre 'Dia de l’Alliberament' i la guerra empresa juntament amb Israel contra l’Iran, que ja acumula més d’un mes de durada, van sacsejar fins als fonaments les regles del joc a escala internacional.
Per això, els analistes europeus han identificat la necessitat que Europa es protegeixi d’alguna manera davant aquest nivell d’inestabilitat, amb la creació d’"un veritable Mercat Únic" com a salvaguarda davant la incertesa comercial. Més concretament, Scope Ratings, l’agència europea encarregada d’avaluar el risc de crèdit, ha destacat que la integració europea sota un mercat comú resulta "clau" per mitigar els efectes adversos d’un entorn comercial extern "més incert".
BCE i FMI comparteixen diagnòstic
Dos de les institucions econòmiques més rellevants del món coincideixen en aquest diagnòstic. Sengles informes del Banc Central Europeu (BCE) i el Fons Monetari Internacional (FMI) sostenen que la persistència de "barreres importants" dins del mercat únic constitueix "una debilitat estructural" per al continent, tal com recorda l’informe de Scope.
Segons les dades projectades per la institució presidida per Christine Lagarde, una reducció de només el 2% en les barreres al comerç de béns i serveis dins de la Unió Europea (UE) podria, a llarg termini, compensar l’impacte en el PIB derivat de l’augment dels aranzels dels Estats Units. Scope hi coincideix: "l’eliminació d’aquestes barreres milloraria la productivitat, optimitzaria l’assignació de recursos i reforçaria el potencial de creixement a llarg termini".
Una iniciativa a mig camí
El Mercat Únic europeu és el projecte conjunt nascut a Brussel·les perquè béns, serveis, capitals i persones circulin lliurement "amb les mínimes barreres possibles". Els seus primers antecedents legislatius es remunten al 1957, any en què es va promulgar el Tractat de Roma, que va establir les bases per a la futura creació d’aquest ens. A mitjan anys vuitanta, els funcionaris europeus van entendre que el projecte resultava peremptori, per la qual cosa van fixar l’objectiu de posar-lo en marxa abans de 1992 amb l’Acta Única Europea.
L’1 de gener de 1993 va començar a funcionar el mercat únic tal com el coneixem avui: un espai comú mancat de barreres comercials, normes dispars, llicències, homologacions o traves administratives que entorpeixen els intercanvis entre països. Tanmateix, la Comissió Europea reconeix avui dia que la realitat del mercat únic dista molt de la intenció amb què es va plantejar.
Una empenta necessària
El 2025, un informe de Brussel·les va constatar que els intercanvis entre socis europeus en el sector dels serveis es trobaven "estancats". Per posar un exemple, una pime espanyola del sector de la construcció no es pot plantejar fer obres en altres països, precisament per la necessitat de comptar amb requisits nacionals d’autorització o certificació, a més de processos administratius diferents, que entorpeixen l’operació. Un altre dels grans objectius per a la Comissió era impulsar la digitalització, "permetent a les empreses presentar els documents digitalment per complir la legislació".
Un altre dels àmbits en què els EUA o la Xina estan guanyant la cursa a Europa és la intel·ligència artificial (IA), i l’absència d’un veritable mercat únic hi té molt a veure. Al novembre, Christine Lagarde va advertir que la UE havia d’aprofitar aquest espai per impulsar la innovació en aquesta tecnologia. "Això significa actuar ara per eliminar els obstacles que alentirien la difusió de la IA i, per tant, retardarien la prosperitat de tots els europeus en les pròximes dècades", va recalcar la màxima autoritat del BCE.
