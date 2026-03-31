La cadena de benzineres de baix cost Petroprix obre la seva primera estació de servei a la província de Girona
L’obertura s’emmarca en el pla d’expansió de l’empresa, que preveu arribar a les 300 gasolineres
La cadena de benzineres Petroprix ha obert a Olot la seva primera estació de servei a la província de Girona. Amb aquesta incorporació, l’empresa espanyola entra al mercat gironí i eleva fins a més de 200 la seva xarxa d’instal·lacions a la Península Ibèrica.
La nova estació disposa de vuit carrils de proveïment i s’emmarca en el pla de creixement de la companyia, que preveu arribar a les 300 estacions operatives arreu i assolir una facturació de 1.400 milions d’euros en tres anys. Amb l’obertura d’Olot, Petroprix assegura que ja suma 15 gasolineres a Catalunya, repartides entre les demarcacions de Lleida, Girona i Barcelona.
Segons la companyia, l’arribada a Olot respon a la voluntat d’ampliar la seva xarxa en "ubicacions estratègiques" i d’estendre el seu model de benzinera automatitzada. Petroprix sosté que aquest sistema, basat en "l’eficiència operativa i l’optimització de costos", li permet oferir carburants a preus competitius.
El fundador i CEO de Petroprix, Manuel Santiago, assenyala que el creixement de la firma no es limita al mercat estatal, però remarca que la companyia continua buscant oportunitats dins d’Espanya. També explica que la instal·lació d’Olot és fruit de la conversió d’una gasolinera tradicional al model de Petroprix, una estratègia que, segons apunta, respon a una "certa saturació" del mercat espanyol.
